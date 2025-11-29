台退將傅慰孤：買再多武器都打不贏

台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月29日電（記者 盧誠輝）賴清德26日召開記者會提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆軍購特別預算。台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤接受中評社訪問表示，台灣就算花再多錢向美國買再多武器，都無法打贏大陸，台灣應該認清現實，務實面對。



傅慰孤，浙江鎮海人，空軍官校第46期、三軍大學戰爭學院正規班、兵學研究所畢業，1997年1月出任首席副參謀長，1998年1月晉升中將，前後擔任“國防大學”空軍學院院長、“國防部常務次長”，2002年3月任空軍副總司令。退役後陸續完成元智大學機械研究所碩士、台灣大學EMBA學位。現為兩岸華孫文化藝術交流基金會董事長，中華文化孫子兵法研究會創會長。



傅慰孤認為，兩岸問題不是軍事問題而是政治問題，最廉價的“國防”就是去跟你的敵人握手，但他知道在民進黨執政下很難執行，所以民進黨現在只能透過不斷軍購來對內進行宣傳。但他想請民進黨認清一個現實，台灣不管花再多錢向美國買再多武器都打不贏，因為這些武器根本無法滿足台灣的軍事需求，台灣的建軍策略本質上早已受到美國的限制。



傅慰孤指出，過去他也百思不得其解，為什麼台灣想要買的武器都買不到？後來他到處追著美國人問才搞懂，原來按照美國人的邏輯是，“台灣關係法”規定只能賣“防禦性武器”給台灣，而所謂“防禦性武器”就是不能打到中國大陸的武器。那這場仗還能打嗎？



他舉例，蔣介石過去在對日抗戰時期曾說過“和平未到根本絕望時期，決不放棄和平；犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲”，這才是負責任的態度，但民進黨現在卻一股腦兒想把台灣帶到戰爭邊緣，這是非常不負責任的作法。



傅慰孤提到，《孫子兵法》中孫子曾說過的“兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”、“知彼知己，百戰不殆”，戰爭是非常嚴肅的議題，台灣應該謹慎應對，且不管從兩岸綜合兵力或自身關鍵條件來看，都能輕易得出一個結論，台海這一仗根本就不能打，因為只要一開打，台灣就輸了。



他分析，第一是台灣沒有核武，且還缺乏戰略武器，而大陸現在都已經進入5代戰機了，但台灣向美國軍購的4.5代的F16V戰機到現在仍還沒到貨。第二是大陸的軍事投資過去平均是台灣的17倍到22倍，兩岸的軍事戰備早已呈現嚴重不對等的狀況。第三是大陸的軍工產業可以獨自生產，但台灣卻只能向外軍購。



傅慰孤強調，全世界目前只有4個國家有獨自的軍工產業，除美國、俄羅斯和法國外，就是中國大陸。台灣現在的武器都只能向外軍購，但卻又買不到自己想要的武器，而現在賴清德又說要再花1.25兆來進行軍備，但他想請問的是，賴清德想要的到底是怎樣的軍備？台灣真的能獲得想要的武器嗎？即使最後真的獲得，難道這樣就能打贏中國大陸嗎？