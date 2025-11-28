謝龍介問是否參選台北市長？卓榮泰：不會

藍委謝龍介。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃偕華）中國國民黨籍“立委”謝龍介今日詢問“行政院長”卓榮泰是否會參選台北市長？卓榮泰表示，他會去投票，但不會成為市長候選人。謝龍介追問，如果賴清德堅持要徵召你？卓榮泰說，他會說不要。



另外針對台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置區大火已經延燒第8日，謝龍介指出廢棄物中有會劇毒的石棉瓦，要求“環境部長”彭啟明加速處理。



謝龍介播放昨夜拍攝的影片表示，這場大火到現在還在燒。謝龍介詢問彭啟明，不是四天前就有致電台南市環保局局長，聯繫要及時將火消滅。現在火還在燒，不斷汙染台南的空氣，現在能不能有更強勢的作為？彭啟明回應，因為廢棄物足足有三十萬噸所以難以即時滅火。



日前就有網傳台南烏樹林風災廢棄物暫置區裡有劇毒的石綿瓦，“環境部”曾經出面澄清。台南市長黃偉哲更是揚言要提告。因此謝龍介問彭啟明知不知道裡面有石棉瓦？彭啟明回應沒有，謝龍介則說“我跟你保證絕對有”，甚至說“不然你去提告我”、“剛好可以去法院調查證據”。



卓榮泰也出面緩頰，並表示焚燒這麼多天是很嚴重的事情，會請消防單位提出報告，卓榮泰現場也責成彭啟明，明天前往台南瞭解是不是真的有不應該存在的廢棄物在裡面，謝龍介馬上以台語回應，“等一下我們兩個一起去”，也引來現場旁聽民眾與官員大笑。



質詢最後，謝龍介表示掌握了機密消息，因此直接問卓榮泰明年會不會去參選台北市長，卓榮泰回應，會去“選”台北市長，隨即解釋是會去投票，謝龍介追問如果是賴清德徵召參選，卓榮泰也以閩南語回應“我感覺不可以”。