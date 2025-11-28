藍委馬文君：台灣未來每年花1.2兆在防務

台灣“國防”預算總額成長趨勢(2015-2026)。(圖:馬文君提供) 中評社台北11月28日電／針對賴清德26日以中國大陸訂2027年完成“武統台灣”為目標，宣示推動近新台幣1.25兆元“國防”特別預算，打造“台灣之盾”。對此中國國民黨籍“立委”馬文君表示，9495億元“國防”預算，還要再新編8年1.25兆特別預算，未來數年，“中華民國”每年花在“國防”上面的錢，將會高達1.1到1.2兆元左右。



馬文君指出，明年年度“國防”預算9495億元，相較於民進黨執政第一年的3318億元，大幅成長了186.2%！明年“國防”預算佔GDP比率將達3.32%，相較於今年2.45%，大幅成長了0.87個百分點！



馬文君表示，反觀有軍國主義復辟疑慮的日本，僅由1.6%成長1.7%，面對朝鮮強大威脅的韓國，也不過2.35%，微幅上升到2.40%。



賴清德表示，目前“國防”預算的比例還嫌不足，還要成長到5%。馬文君說，放眼全球，國防預算佔GDP超過5%的國家屈指可數，烏克蘭、俄羅斯、以色列，與沙特阿拉伯處在戰，或是局部戰爭中，阿爾及利亞，與阿曼，長期處在軍事戒嚴中。馬文君質疑，賴清德的目標，難道是要把台灣帶進戰爭，還是恢復戒嚴？



馬文君指出，上述國防預算佔GDP超過5%的國家，大多數都產石油，能夠支撐這樣的國防預算，台灣到底有什麼本錢比照？國民政府遷台70多年的老本，難道就要讓賴清德一任吃光嗎？