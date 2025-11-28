民眾黨批賴：口蜜腹劍　對新住民虛情假意

民眾黨批，賴清德口蜜腹劍，虛情假意善待新住民。（照片：民眾黨提供） 中評社台北11月28日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁擬修《國籍法》，規範陸配依法取得台灣戶籍者，其公職參選及任職資格，不適用國籍法第20條放棄外國國籍規定。賴清德28日表示“沒有必要去修訂《國籍法》”。台灣民眾黨28日表示，賴清德口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，造成許多人民對陸籍新住民的誤解與仇視。



民眾黨說，賴清德與行政團隊真的“落勾嚴重”，他的“行政院長”才說完“對上兆軍購ㄧ無所悉”，賴清德馬上投書美國媒體宣布1.25兆史上最大規模對美軍事採購，不僅打臉卓榮泰，更暴露民進黨政府毫不尊重台灣民主。



民眾黨表示，賴清德的“內政部長”劉世芳與陸委會副主委梁文傑一再打壓陸配參政權、曲解法令，附和“陸配參政權已死”的言論，賴清德就做出完全相反的詮釋。令人好奇到底是賴清德關在府裡不食人間煙火，還是他和自己“內閣”的資訊落差，已經隔了好幾座海峽？



民眾黨說，賴清德口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，卻將兩岸長年來無法解決的政治問題與壓力，強壓給人民來承擔，甚至把陸籍新住民無法因為取得“中華民國國籍”就直接放棄中國國籍，歸責於是“中國新住民不履行對‘中華民國′單一忠誠的責任”，連帶造成許多人民對陸籍新住民的誤解與仇視。



民眾黨指出，賴清德在提到徐春鶯案時，更直接表示“如果有做違法、傷害‘國家′的事情，‘國家′必須要依法來處置這樣的行為”，此發言更是毫無法治觀念可言，賴清德不僅帶頭踐踏 無罪推定原則，更公然下指導棋，而黨檢與部分媒體更是大力助攻，把調查中案件打成“罪證確鑿”、未審先判，目的就在刻意製造《反滲透法》與柯文哲之間的不當連結，司法成為為政治服務、追殺迫害的工具，昭然若揭。



民眾黨強調，賴清德身為“中華民國總統”，不知恪守“憲法”，放任“內閣”團隊曲解法律侵害陸籍新住民權益，又毫無法治觀念，於案件尚在調查期間做出不當評論；賴清德執政以來，司法淪為對付政治競爭者的工具，濫行押人取供、羅織罪名，有“總統”若此，難怪整個團隊大走鐘、“國家”動盪、法治沈淪、人民惶惶不安。