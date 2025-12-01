中評鏡頭：台中月眉糖廠有全台唯一囪底隧道

月眉糖廠囪底隧道內部。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）台中市后里區有座日據時代保留下來的“月眉糖廠”，當中製糖工場歷史超過百年，被登錄為歷史建築，該廠房底下有座連通鍋爐與煙囪的“囪底隧道”，為全台糖廠保留規模最完整的地下排煙設施，為了方便清潔，囪底隧道空間可讓人進出穿梭，在戰時則兼做防空洞使用，是相當特殊的百年工業遺跡。



月眉糖廠為台灣糖業公司位於台中后里的糖廠，原為1909年設置的“大甲製糖所”，在二戰前是日糖興業的“月眉製糖所”，每日壓榨甘蔗量為800公噸，月眉糖廠在二戰後持續製糖，直到1999年停止運作，並轉型為月眉觀光糖廠。



二次大戰期間，因遭受到猛烈的轟炸，工廠建物損毀嚴重，至今月眉糖廠的煙囪仍然可以見到彈孔的痕跡，去年4月3日花蓮強震，全台有感，月眉糖廠的煙囪出現裂縫，有關單位立即介入補強修復，目前工程仍在進行中。



月眉觀光糖廠擁有全台唯一的“囪底隧道”，是連接鍋爐和煙囪的地下排煙道，也就是“建造在地下的煙囪”，建造時還沒有吊車，整座煙囪都是由工人用竹子搭建鷹架一磚一磚所堆砌而成。廠內鍋爐的排煙口有一條通道通往排煙道，由上方鍋爐排放到下方排煙道，再由排煙道排放至煙囪。糖廠轉型為觀光景點後，開放遊客一窺囪底隧道神秘面紗。