賴士葆：賴2027武統說法反覆要向人民道歉

藍委賴士葆。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃偕華）針對賴清德以中國大陸2027武統威脅為由，推出新台幣1.25兆元防務特別預算案，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日質詢指出，每人要負擔新台幣5.43億元，卓榮泰則強調這是“分8年的時間”。賴士葆也要求賴清德應該就“武統台灣”說法反覆一事，向人民公開道歉。



對於要增加1.25兆元“國防”特別預算，賴士葆問卓榮泰是否都要舉債？卓榮泰回覆，除了舉債也可以使用歲計賸餘。賴士葆指出，1.25兆元分到2300萬人身上，每人要負擔5.43萬元，還是很多錢，卓榮泰多次回應是“分8年的時間”。



賴士葆表示，“國防部長”顧立雄先前說，若特別條例通過後，美方還沒完成知會國會程序，“國防部”將會以機密專案報告的方式向“立法院”報告。賴士葆質疑，1.25兆元將全數機密預算？卓榮泰則回覆，軍事採購和外國採購有一定的流程、有一定的機密。



賴清德26日在記者會指中國大陸將在2027年完成武統台灣的目標，但賴清德的臉書發文悄悄改為“完成武統台灣的準備為目標”。針對此事，賴士葆認為賴清德這是發佈“假訊息”，賴清德應該出面公開道歉，或是跟民眾澄清這是口誤。



卓榮泰則是不停回應，府已經很清楚的說明過，賴清德已經很清楚的說明過，請委員依照府的正確說法，卓榮泰強調，這樣是正確的說法。卓榮泰還請賴士葆，依照賴清德真正的意思來對台灣民眾說話。