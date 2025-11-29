施威全：中助美調停俄烏戰爭　台灣被邊緣化

施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月29日電（記者 方敬為）針對賴清德大動作召開安全高層會議，並提出新台幣1.25兆元防務特別預算。前菱傳媒董事長施威全接受中評社訪問表示，民進黨政府顯然觀察到中美關係變化，其實中美領袖自韓國峰會後，就建立起程度共識，並根據脈絡觀察，中方甚至有助美國調停俄烏戰爭的跡象，美國自然在台海議題上尊重中國大陸的立場，台灣被邊緣化，引起台官方焦慮，因此動作頻頻。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委期間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長、菱傳媒董事長。



賴清德26日大動作召開“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會，提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆元防務特別預算，並宣示軍費佔比目標要達到GDP的5%。



施威全表示，民進黨政府明顯感受到中美關係有所不同，隨著中美領袖在韓國釜山峰會結束，中美的互動已出現轉變，特別是在中日關係緊張之際，雙方又再次通了電話，並且通話內容觸及台灣議題，當然會使得民進黨政府感到慌張。



他指出，美國方面已證實，這通電話是由美國總統特朗普主動發起，並明確強調了明年4月訪華的計劃。這通電話與釜山中美峰會最大的差異在於，台灣議題的處理，釜山峰會期間雙方並未觸及台灣議題，但在這通電話中，台灣議題卻反而成為北京聚焦的重點。



施威全指出，在韓國釜山峰會上，中美雙方均明確表示未談論到台灣議題，這背後存在兩種可能性。一種解讀是認為台灣議題過於複雜，提起也無法凝聚共識，因此沒有討論的意義；但另一種更具可信度的解讀是，關於台灣議題，中美雙方透過經常性的管道與往來其實早已達成默契，即“只要美方不挑釁，中方維持既有狀態”，雙方已有共識便無須多言。



畢竟，施威全說，若僅是因為議題複雜而無法討論，兩國元首通常仍會進行原則性的表態，例如美方重申一中政策，中方表達基本立場。因此，釜山峰會對台灣議題的“沉默”，反而顯示出雙方在該議題上已暫時放下心來，確認彼此沒有重大衝突點，這也意味著在中美的大國互動架構下，台灣並沒有太多自主操作的空間。