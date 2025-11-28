受惠AI　台灣全年GDP上修至7.37%

台“主計總處”預估2025年經濟成長率為7.37%。（照片：台“主計總處”） 中評社台北11月28日電／受惠人工智慧（AI）及新興科技應用需求爆發，台“主計總處”28日公布最新經濟預測，受惠出口爆發影響，2025年GDP規模將突破新台幣28兆元，經濟成長率7.37%（上修2.92個百分點），CPI上漲1.67%。2026年經濟成長預估為3.54%（上修0.73個百分點），每人GDP 4萬951美元，CPI上漲1.61%。



“主計總處”指出，AI等新興科技應用快速普及，算力需求劇增，激勵大型雲端服務業者（CSP）加速布建AI基礎設施，美國推遲半導體相關產品關稅，加上消費性電子需求回溫，推升台灣極具優勢之電子零組件及資通訊產品出口大幅擴增，惟部分傳統貨品出口動能仍受全球產能過剩約制，預測2025年第4季商品出口1723億美元，年增36.84%。



三角貿易隨外需成長，來台旅客續增挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素，預測2025年第4季實質輸出成長34.84%（較2025年8月預測上修18.19個百分點），商品進口受出口及投資引申需求影響，預測2025年第4季為1309億美元，年增24.91%，實質輸入成長29.25%（上修11.63個百分點），併計前3季，全年輸出、入分別成長31.14%及28.47%（分別上修7.40及3.93個百分點）。



展望2026年，因關稅政策不確定性仍高，國際貨幣基金（IMF）預測世界貿易量成長率由2025年3.6%降至2.3%，惟隨AI技術及相關應用發展之長期態勢益趨確立，加上各國政府亦積極推動主權AI，相關硬體需求持續強勁，台灣在地產業供應鏈完整且深具優勢，半導體高階製程產能陸續開出，皆挹注出口成長動能。



“主計總處”預測2026年台灣商品出口6644億美元，進口5，002億美元，在高基數下，分別年增6.32%及3.29%，併計商品與服務並剔除物價因素，輸出、入分別實質成長4.84%及4.32%（分別上修2.83及2.41個百分點）。



民間消費方面，政府普發現金可望推升消費動能，加上貨物稅減徵加碼政策刺激車市買氣，預測2025年第4季民間消費實質成長3.14%，併計前3季，全年成長1.50%（上修0.65個百分點）；2026年隨上市櫃公司獲利良好，有助薪資調升及股利發放金額增加，挹注家庭可支配所得，AI應用普及推升電子產品換機需求，加上跨境旅遊熱潮延續，預測實質成長2.43%（上修0.24個百分點）。



不確定因素方面，AI、高速運算等科技發展與應用進程，及相應之基礎設施需求變化，其次是美國關稅措施對經貿、通膨及供應鏈之影響。另有台灣財政及相關政策對減輕關稅衝擊之效果、地緣政治風險對全球貿易及物價之外溢影響，以及主要國家貨幣政策動向對金融市場與實體經濟之影響。