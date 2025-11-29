傅慰孤：賴談2027武統是因隔年要選舉

台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月29日電（記者 盧誠輝）賴清德26日召開記者會提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆軍購特別預算。台空軍退役中將、前“國防部”“常務次長”傅慰孤接受中評社訪問表示，賴提2027是因為2028還要連任，又提2033年才能完成軍備是為確保民進黨能繼續執政，一切都只是為了政治算計。



傅慰孤，浙江鎮海人，空軍官校第46期、三軍大學戰爭學院正規班、兵學研究所畢業，1997年1月出任首席副參謀長，1998年1月晉升中將，前後擔任“國防大學”空軍學院院長、“國防部常務次長”，2002年3月任空軍副總司令。退役後陸續完成元智大學機械研究所碩士、台灣大學EMBA學位。現為兩岸華孫文化藝術交流基金會董事長，中華文化孫子兵法研究會創會長。



傅慰孤質疑，賴清德既然認為2027年是台海最危險的時候，為什麼所謂的“先進防衛作戰體系”要到2033年才能建構完成？這樣真的來得及嗎？賴清德的說法根本就前後矛盾。



傅慰孤認為，賴清德的說法很明顯是為了選舉考量，講2027是因為2028他還要連任，至於為何建構“台灣之盾”要到2033年？那是因為若賴2028連任後可以做到2032年，然後再繼續搞“抗中保台”的老招數來確保民進黨可以繼續執政，所以這一切都只是為了政治算計。



他強調，台灣跟美國軍購完全沒有任何賠償條款，這是一種非常不平等的商業交易行為，因為美國就是霸權，而民進黨政府卻甘願淪為美國的棋子，但隨時都可能會變成棄子，台灣必然會是最後的輸家。



傅慰孤提到，他很認同無黨籍“立法委員”高金素梅曾說過的“台灣自己出錢打一場美國需要的戰爭”，高金素梅一席話已一語道破美國的卑劣、邪惡與不擇手段。

