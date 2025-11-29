中評專論：民進黨打壓陸配　傷了40萬家庭

國民黨修法捍衛陸配參政權，日前舉行記者會說明。（中評社 資料照） 中評社台北11月29日電（評論員 林淑玲）民進黨堅持陸配任公職須適用“國籍法”衝擊陸配參政權益，中國國民黨提出修法反制，草案昨日上午剛一讀付委，賴清德就親上火線喊話。從府院黨的動員來看，這是民進黨目前的重點政策，儘管已違反了“一中憲法”，綠營似準備要拚了。



民眾黨訂明年2月更換新一批不分區“立委”8位，嫁來台灣30年生了5個孩子的陸配李貞秀可望獲得遞補。對此，“賴政府”已事先嗆聲陸配若要在台參政，必須先放棄“中華人民共和國國籍”，並強調“國籍法”已明確規定擔任公職不能擁有雙重國籍。“內政部”更稱“中共屬境外敵對勢力”，陸配未放棄國籍有“國安”威脅。



“賴政府”把大陸視為“外國”、“境外敵對勢力”，屬“兩國論”說法，挑戰“憲法”的“一國兩區”定位，以及兩岸人民關係條例。但因大法官人數不足，“釋憲”路走不通。即使“憲法法庭”有足夠大法官人數，偏綠組合也未必不會跟著民進黨走。另個案例，花蓮陸配村長鄧萬華因“國籍”問題被解職向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，理論上該陸配村長應可復職，但“內政部”堅持援引“國籍法”就是不讓這位陸配村長復職。意即“賴政府”說了算，打贏訴願也沒用。



“內政部”更指全台有5名陸配村里長，應依“國籍法”辦理解職，至今年5月底，5個鄉鎮區公所怠於辦理解職事務，台北市、新北市、桃園市、花蓮縣府也沒有盡到指揮監督職責，5月已將這9個機關函送給“監察院”查處。



陸配參政議題延燒，國民黨團提出“國籍法”修法反制綠營，增訂大陸地區人民參選公職、不適用“國籍法”放棄“國籍”規定，28日上午在“立法院會”一讀、交付委員會審查。賴清德馬上跳出來發聲，呼籲提案“立委”應該三思，定調官方的態度。



從法律面來看，國民黨團修“國籍法”來保障陸配參政權，本是畫蛇添足的事，兩岸一中明訂於“憲法”、兩岸人民關係條法，兩法位階都高於“國籍法”，根本不用再修法。但遇到民進黨的“行政台獨”，堅持說大陸是“外國”，藍軍硬槓修法反制，擋得住？接下去要觀察的是，如果藍軍把“國籍法”修過了，“賴政府”會不會執行？還是另外有招？