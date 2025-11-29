鄭麗文與柯志恩同台　反擊綠營攻兩岸路線

國民黨黨主席鄭麗文29日下午到高雄參加黨慶活動並受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨黨主席鄭麗文29日下午到高雄參加黨慶活動，並與可望明年代表國民黨參選高雄市長的柯志恩同台。針對綠營猛攻“支持柯志恩就是支持鄭麗文”刻意挑起兩岸路線矛盾，鄭麗文聽了笑回感謝民進黨幫國民黨造勢，綠營見縫插針絕對不會得逞。



國民黨高雄市黨部29日下午在鳳山國中大禮堂舉行慶祝建黨131週年活動，現場湧入1千多人參加活動。由於是鄭麗文1日正式上任黨主席後，首次來到高雄的公開行程，因此受到外界重視。外界也關注鄭麗文的兩岸路線是否影響南部選舉的效應。



媒體詢問有傳言因為兩岸理念不盡相同是否影響與柯志恩交情？鄭麗文聽完笑著說，第一，民進黨一定會抹紅，這不意外；第二，民進黨見縫插針，但很抱歉並不會得逞；第三，她的主張就是國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意期待。



對於兩岸主張，鄭麗文進一步解釋就是遠離戰火，兩岸一定要和平穩定，老百姓才能安居樂業，年輕人才能追尋夢想、才有希望，這不僅符合2300萬人的福祉，更是現在國際社會所殷殷期盼的。



鄭麗文還提到“這個不但是我和志恩，不但是國民黨長期一貫主張，也是台灣未來發展非常重要的價值，在此我們希望2027年真的不要爆發戰爭，不然的話誰敢來投資台灣，所以相信和平是我們共同的價值，是我們共同的堅持”。



媒體也詢問針對爭取民進黨高雄市長初選的綠委們喊出“支持柯志恩就是支持鄭麗文”的看法？鄭麗文聽完後一樣笑著表示，非常感謝民進黨初選候選人幫國民黨造勢，柯志恩背後不衹有鄭麗文，還有整個國民黨團隊，都力挺柯志恩。



鄭麗文強調，支持柯志恩就是支持和平、拼經濟、給下一代美好未來，這才是高雄市民所期盼的。不希望選舉過程拼命挑起仇恨、撕裂台灣，人民高度厭煩，高雄市民也已經厭煩，高雄市民不是民進黨的禁臠，更不是民進黨做政治鬥爭的工具。