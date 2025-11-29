不想碰兩岸路線？柯志恩籲等大選再大辯論

國民黨高雄市黨部29日下午在鳳山國中大禮堂舉行黨慶活動，藍委柯志恩受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨黨主席鄭麗文29日下午到高雄參加黨慶活動，並與可望明年代表國民黨參選高雄市長的柯志恩同台。針對是否擔憂鄭麗文兩岸路線影響選情，柯志恩受訪時多次強調地方選舉應聚焦民生經濟，她認為或可等2028再進行兩岸路線大辯論。



國民黨高雄市黨部29日下午在鳳山國中大禮堂舉行慶祝建黨131週年活動，現場湧入1千多人參加活動。由於是鄭麗文1日正式上任黨主席後，首次來到高雄的公開行程，因此受到外界重視。外界也關注鄭麗文的兩岸路線是否影響南部選舉的效應。



針對媒體詢問怎麼看綠營猛攻“支持柯志恩就是支持鄭麗文”，柯志恩表示，選舉有很多操作，她只能說支持國民黨就是支持“中華民國”，這是非常確定的。



是否擔憂鄭麗文的兩岸路線，柯志恩表示，國民黨大鳴大放、海納百川，每個人都有自己觀點說法。還是一句話，支持國民黨就是支持“中華民國”，就是這樣的方向。



媒體追問兩岸論述是否會建議鄭麗文踩剎車？柯志恩表示，還沒有與主席深切討論過這個問題。她還是一句話，主席有其高度與智慧，但在地方選舉當中，應該非常清楚地方關切的議題，她認為應該還是著重經濟民生社福層面。



柯志恩接著表示，其他問題她覺得可以在2028年或許辯論兩岸路線的時候，讓“總統”候選人、“立委”們，應該有更多聲音可以結合起來一個大辯論，國民黨要怎麼把台灣帶到真正和平的方向。



對於鄭麗文的印象與個性看法，柯志恩說，鄭麗文比她高，兩人個性都是非常直接，且鄭麗文街頭起家，應該很清楚在地民意，地方選舉會聚焦民生議題，群眾關心經濟議題，畢竟是地方選舉。