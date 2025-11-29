布局南部　鄭麗文：艱困選區年底前完成提名

國民黨高雄市黨部29日下午在鳳山國中大禮堂舉行黨慶活動，主席鄭麗文在台上頒給藍委柯志恩續任主委聘書，並大力比讚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨黨主席鄭麗文29日先後前往台南、高雄參與黨慶活動。鄭麗文表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第一波以現任優先提名，第二波艱困選區像台南、高雄、屏東等，也希望今年12月底完成提名，提早布局展開選戰。鄭麗文在高雄也大力肯定可望明年代表國民黨參選高雄市長的柯志恩表現。



國民黨高雄市黨部29日下午在鳳山國中大禮堂舉行慶祝建黨131週年活動，現場湧入1千多人參加活動。由於是鄭麗文1日正式上任黨主席後，首次來到高雄的公開行程，因此受到外界重視。外界也關注國民黨在南部艱困選區的縣市長提名進度。



對此，鄭麗文表示，中常會已正式通過國民黨縣市長選舉提名特別辦法，開始啟動提名作業，第一波以現任優先提名來爭取連任，過去這一屆表現都非常優異，深受民眾愛戴與支持，台北、基隆、苗栗、桃園、南投都是尋求連任，會是第一波。



鄭麗文表示，艱困選區包含台南、高雄、屏東等，2022年就有同志參選縣市長成績都不錯，敗選後也留在選區深耕地方，明年也希望爭取南台灣重點突破，這會是第二波重點提名對象，希望能夠在今年12月底之前完成艱困選區重要提名。



鄭麗文也肯定柯志恩2022年高雄市長選舉表現得可圈可點，雖然敗選，但大家都覺得非常可惜，但接下來柯志恩不但扛下主委重任，持續深耕高雄服務，也展現2026年參選的氣魄與決心，所以這一點也希望能夠在年底前完成提名。



鄭麗文也強調，民進黨在高雄執政真的太久了，帶來種種問題、貪腐、與權力傲慢，高雄要有新的未來與希望，先從政黨輪替開始，她希望國民黨得到高雄市民支持，也為高雄發展帶來新的期待與希望。



鄭麗文也說，希望結合所有愛好和平、拼經濟、拼繁榮的力量、中間的力量，都能共同為高雄發展，都是同一團隊，都在同一條船上，不只是在野力量，希望為高雄迎來新的發展榮景的力量都來加入柯志恩團隊。