中評關注：破解抹紅甩不開矛盾　考驗鄭麗文

國民黨黨主席鄭麗文29日到高雄參加黨慶活動同框明年要選高雄市長的藍委柯志恩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月30日電（記者 蔣繼平）中國國民黨黨主席鄭麗文29日同框明年要選高雄市長的藍委柯志恩，外界聚焦鄭麗文兩岸路線是否影響選情與交情，鄭、柯兩人雖同框展現團結穩定軍心，但破解綠營抹紅招數，卻不見得真正破除矛盾，藍營士氣如何提振？路線矛盾怎解？仍是接下來的考驗。



由於鄭麗文上任後採取的兩岸路線，以及受訪時提到“普丁不是獨裁”、出席白色恐怖追思會惹出對象包括“共諜”吳石爭議，不斷提供綠營抹紅的素材，讓藍營產生擔憂影響選情的危機感，尤其是南部艱困選區的藍營民代的質疑聲音最多。



因為柯志恩及部分藍營民代在鄭麗文當選主席後，曾建議希望鄭當選後“調整路線”，並表達別再被貼紅標籤的憂慮。因此鄭麗文29日下午前往高雄參加黨部舉辦的黨慶活動，鄭麗文與柯志恩的互動關係也格外引人注意。



值得注意的是，鄭麗文受訪時認為她的主張就是國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意所期待的，並強調主軸就是遠離戰火、兩岸一定要和平穩定，老百姓才能安居樂業，年輕人才能追尋夢想，才有希望。



柯志恩的回應較有意思，對高雄綠營猛攻“支持柯志恩就是支持鄭麗文”，柯志恩強調“支持國民黨就是支持‘中華民國’”，並認為地方選舉聚焦民生經濟，兩岸路線或許等2028大選再來進行大辯論。並稱沒有與鄭麗文討論兩岸路線踩剎車的事。



不過，鄭麗文與柯志恩的關係看似沒有受到影響，不僅相處融洽也有說有笑，兩人在同台接受媒體的拷問，從交情問到身高、和兩岸主張，鄭麗文與柯志恩都輕鬆笑談，破除民進黨的抹紅與見縫插針，對外給了表態，對內也穩定軍心。

