中評關注：陸配徐春鶯遭羈押　劍指柯文哲？

徐春鶯。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）陸配在台參政權一事，賴政府堅持就任公職得符合“國籍法”，甚至端出“單一效忠”論。值此朝野攻防之時，卻傳出陸配徐春鶯涉違反“反滲透法”等遭羈押禁見，徐案進入司法調查真相未知，但時間點、身份都非常敏感，綠營更是磨刀霍霍操作輿論，兩套政治劇本除強化陸配服公職效忠義務外，似也劍指前台灣民眾黨主席柯文哲。



賴政府近期對陸配任公職一事的解釋，受在野黨抨擊。《兩岸人民關係條例》規定原陸籍人士在台設籍10年就能登記參選，而此前仍須經至少依親居留滿4年、長期居留連續2年才能設籍取得“中華民國”身分證。民進黨政府忽視釋字618號中要保障陸配參政權的意旨，該釋字所載，設籍10年的考量，是因大陸地區人民對“自由民主憲政體制”認識之差異，及融入台灣社會需經過適應期間。換句話說，大法官雖認可有設籍滿10年的必要手段，但後續也得保障陸配參政權的行使。



民進黨政府硬是把“參選”與“就職”切割開來，強調所謂的就職須符合“國籍法”忠誠義務，要求陸配得提出喪失對岸國籍證明，卻無視客觀上陸配無法因來台設籍而取得喪失國籍證明，甩鍋給陸配得自己解決，陸委會更是直言“陸配參政權已死”，忘了法應不強人所難。



賴政府剝奪陸配參政權，讓陸配感受到台灣沒有把他們當作“自己人”，又怎能期待陸配群體衷心認同，甚至熱愛台灣？



藍營欲提案修“國籍法”，排除適用陸籍人士，回歸《兩岸人民關係條例》，若社會輿論多數認同賴政府的做法、反對藍營做法，又何須賴清德親自出面喊話，“徒增社會對陸配疑慮”？



值此朝野攻防之際，台灣新住民發展協會理事長、民眾黨新住民委員會主委、陸配徐春鶯涉違反“反滲透法”等遭羈押禁見，雖司法調查還未知真相如何，卻被揣測綠營似正譜寫兩份政治劇本。一、由於徐曾被柯文哲有意納入民眾黨不分區“立委”名單，差點當上“立委”的徐涉違反“反滲透法”更加增添了綠營對“國籍法”單一效忠說法的正當性，藍營要推動修“國籍法”將更加困難。



二、徐春鶯是現任民眾黨新住民委員會主委，與民眾黨、柯文哲連結性非常強，要以此抹紅非常簡單，甚至若徐春鶯曾捐大筆政治獻金給民眾黨，更能潑髒水“民眾黨收紅錢”、遭滲透，未來檢調全台搜索民眾黨中央、地方黨部，也不無可能。再者，民眾黨才剛在經營柯文哲12月下旬以“土城十講”復出，徐春鶯立刻遭羈押禁見，是否是一種警告？



徐春鶯案的輿論風向，綠營已磨刀霍霍，兩大政治劇本對藍白皆能有所傷，民眾黨已意識到有股力量在政治操作、影射、透過媒體未審先判，而中國國民黨是否意識到正落入綠營“國籍法”的政治劇本中？藍白未來如何拆解、贏得約60萬新住民，包含約39萬陸港澳人士的支持，有待觀察。