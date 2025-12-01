中評關注：鄭麗文就任黨魁滿月　亂中求穩

國民黨主席鄭麗文11月30日出席秋鬥遊行，與眾多社運團體與小型政黨同台，在現場受到歡迎。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文上任滿一個月，在黨內歷經主席改選的動盪未歇，地方選戰緊逼的情勢下摸索前進，國民黨的整體氛圍仍有一定程度的不確定感。但她在這樣的時刻接掌大局，首月的表現既有試探性，也帶著強烈打破國民黨傳統的意味，呈現出“亂中求穩、穩中求進”的領導基調。



鄭麗文上任後面對的混亂，不僅是環境造成，更與前主席朱立倫卸任時將所屬人馬全數帶走，使黨中央原本的空戰、人事與議題規劃團隊瞬間出現斷層有關。新主席在全無過渡期的情況下上任，黨機器短時間內難以順暢運作，也使鄭麗文的第一個月顯得挑戰重重。



然而，鄭麗文似乎決定以非典型的作風迎接這段混亂，她上任後不久便參加秋祭，吳石事件讓她飽受綠營全面攻擊，但她選擇正面迎戰，隨著時間過去，風波也漸息。而鄭麗文30日又出席秋鬥活動，與勞工、社運與小黨團體同台。這些行程過去國民黨主席較少踏足，鄭卻不刻意迴避，反而以開放姿態積極參與，似乎就顯示她有意突破藍營的傳統框架，擴大社會接觸面。



對國民黨而言，這是陌生但也久未嘗試的方向，對鄭麗文而言，則是以行動宣示“國民黨不必侷限在原有支持者”的試驗。



在黨務方面，由於原幕僚團隊在朱立倫卸任後全數撤離，鄭麗文面臨的是一個需要“邊補缺、邊運作”的黨中央。經過近一個月的盤整，鄭接下來以密集行程走訪各縣市黨部，透過黨慶活動與地方民代、派系與黨務系統接觸，建立地方溝通管道，也正好帶出她接下來的重點，就是2026選舉的提名。



鄭麗文喊出要“光復台南、高雄”，展現明確政治企圖，但最迫切的任務仍是穩住國民黨現有的14席縣市版圖。明年底有9席藍營縣市首長任期屆滿，交棒過程牽動地方派系的利益平衡。稍有處置不慎，便可能引發內鬥或士氣下滑，現在建立地方溝通管道，能避免矛盾累積。



更複雜的是議員層級的提名，由於此次藍白將全面性合作，各選區多有競合情況，如安排不周，藍白擴大成全面摩擦，就不用談2028大選了。因此，鄭麗文雖尚未公開說明具體策略，但黨內透露她已要求幕僚加速盤點全台議員選區、建立合作模式評估表，並與地方黨部討論可能的衝突區域，以期在不彼此互傷的原則下尋找藍白合作空間。



整體來看，鄭麗文上任滿一個月的成績還不能說已改變國民黨原有狀況，但其風格與節奏確實為藍營帶來新的觀察角度。非典型的作風打破藍營舊有想像，但真正的考驗仍在前方，鄭能否在混亂中找到屬於她的領導節奏，將決定國民黨未來走向。