鄭麗文：台灣若淪為戰場　什麼都是空談

國民黨主席鄭麗文30日出席秋鬥受到熱烈歡迎。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北11月30日電（記者 黃偕華）中國國民黨主席鄭麗文30日下午出席2025秋鬥大遊行致詞表示，天文數字的空頭支票真的能換來台海安全？必須跟這塊土地同生共死、跑不掉的是我們的勞工，統治者可以不負責任、可以不計後果、信口開河，因為他想跑就可以跑。



鄭麗文呼籲大家應該放下黨派、放下意識形態，因沒有了這條命，什麼都是假的，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談。



秋鬥遊行自1988年發起以來，長期以來都是以勞工和社會議題為主要訴求的左翼社運活動。民進黨執政後便與社運漸行漸遠，國民黨2020年首度參與。



2025秋鬥大遊行30日下午一點於“立法院”群賢樓前集結，下午兩點開始遊行，下午三點半抵達凱道開始集會演講，遊行開始沒多久就飄起毛毛細雨，越接近傍晚雨勢越大，現場集結的民眾仍然十分熱情，約有數百人出席。鄭麗文於下午四點抵達會場，在秋鬥總指揮的帶領下先與參與者握手致意，隨後開始發表演說。



鄭麗文表示，台灣這幾年歷經疫情，與現在的美國關稅戰，對台灣產業、經濟造成非常重大衝擊，台灣的實質性基本薪資已經超過三年年年倒退，民進黨政府一直說每年要提高基本薪資所得，種種的努力還是趕不上通膨速度，物價飛漲速度，永遠快於薪資漲價的速度，所以年輕人買不起房，年輕人不敢結婚。



鄭麗文提到，台灣不只是實質薪資沒有辦法上漲，廣大受薪階級也陷入困境，這幾年台灣傳統產業、服務業，已經進入寒冬太久了，我們一直把關注度放在台灣的“護國神山”群、放在高科技產業、放在半導體產業，殊不知提供台灣最多就業機會的，其實是傳產、服務業，我們的傳統產業，不是現在才是“慘”業。

