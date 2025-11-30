2025秋鬥　批賴清德軍購把人民當白痴

2025秋鬥大遊行30日舉行，民眾舉標語“反Lie求真！反戰求生！”(中評社 黃偕華攝) 中評社台北11月30日電（記者 黃偕華）由台灣社運團體主辦的2025秋鬥遊行30日下午登場，訴求“反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣”，上百位民眾高喊“反對軍費暴衝，兩岸和解對話”等口號。社運團體代表陸續上台發言，對賴清德新台幣1.25兆的軍購預算感到憂心忡忡，認為一定排擠到教育、社福預算，並高喊賴清德“把台灣人民當作白癡”、“根本沒有把勞工放在眼裡”。



暨南國際大學國企系副教授許文忠表示，“賴政府”新台幣9000多億的“國防”預算、200億美金的軍購、加上未來4000億美金對美國的投資，以及佔GDP5%的預算，總共達到28兆台幣的金額。從2024年到現在，台灣所有的外匯來自於中國大陸跟香港，金額大約800億美元到1000億美元，有人從敵人那邊賺錢買武器來防備給他錢的人嗎？



許文忠指出，今天大家聚集在秋鬥現場，拚的就是為自己的後代，為我們的年輕人、孩子爭取未來更好的生活。28兆台幣，可以蓋出一百八十萬戶的社會住宅，讓年輕人有房子住；我們一般老老實實的家庭，為了3500元的學費拿不出來而苦惱，28兆台幣可以解決這些人民的煩惱。



蘇偉碩則表示，今天的遊行要前往台灣最大的詐騙集團總部，以前是日本統治台灣殖民政府的總督府，今天叫做“總統府”。賴清德在這幾天提出了一個1.25兆的“史上最大的詐騙計劃”，因為賴清德說，美國是我們的民主盟友，為了要保障台灣的民主跟自由，必須要花這麼多的錢，“這個問題實在是把全台灣的人民都當作白痴”。



秋鬥今年活動以“反戰求生”為主題，呼籲政府停止無條件向美採購不必要的軍事裝備，避免持續排擠台灣的社福與教育預算。



遊行隊伍下午2時在“立法院”群賢樓前集結，隊伍行經台北車站、公園路，最後抵達凱達格蘭大道。



人民民主黨召集人，嚴重腦性麻痺患者周志文坐輪椅到場並發言。司法改革黨主席、台灣大學新聞研究所長彭文正在“蔡英文論文案”委任律師張靜。暨南國際大學國企系副教授許文忠、社運醫師蘇偉碩、勞動黨副發言人、泰雅族青年代表周湧，都上台發言，遊行於下午兩點開始，途中經過台北火車站，最後到凱道集結。



包括勞動黨、人民民主黨、工傷協會、RCA協會、新黨副秘書長游智彬等也前往參與，鄭麗文也在4點出現力挺。呼籲政府要更照顧弱勢族群。醫師蘇偉碩也到場響應，並強調1.25兆的軍購案是最大詐騙計劃，兩岸應透過和平談判化解紛爭。



人民民主黨創辦人鄭村棋上台發言激動表示，台灣應該要嘗試與中國大陸和平統一的可能性，並批評即便台灣加強軍購，依然打不過中國，不如考慮和平統一的可能性，更多次高呼“軍購越多死得越快”等口號，不過，一旁的鄭麗文則並未跟進。



張靜則是先向民眾道歉，他說他從事司法改革四十年，改革卻沒有能夠成功，司法改革不能成功，是因為司法本身的貪污腐敗、僵硬、鄉愿的文化，並指出，司法人員自己都不把司法當成一回事，張靜指出，我們可以看得出來台灣的司法如何侵害陸配的權益。