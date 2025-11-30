鄭村棋：軍購越多死越快　應思考兩岸和統

2025秋鬥大遊行30日舉行，現場人民民主黨創始人鄭村棋發表演說。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北11月30日電（記者 黃偕華）2025秋鬥大遊行30日下午在台北市舉行，現場聚集二十多個在野政黨與人民團體參與，遊行路線最後至府前凱道集結。前台北市政府勞工局局長、人民民主黨創始人鄭村棋上台發言強調，針對“賴政府”提出的軍購特別預算，“立院”在野黨“一塊錢都不應該通過”，台灣被講成全世界最可能引發戰爭的地方，反而是最可能和平解決的地方，因為對中國大陸來說“和統比武統好”。



賴清德日前宣布投入新台幣1.25兆“國防”特別預算，兩岸情勢再升溫，今年秋鬥喊出“反Lie求真，反戰求生”、“台灣要和平，不要變戰場”，批評1.25兆的預算是史上最大的詐騙計劃，恐怕要讓台灣走向戰爭。鄭村棋疾呼，台灣應該要考慮與中國大陸和平統一的可能性，“軍購越多死得越快！”



2025秋鬥大遊行今於“立法院”群賢樓前集結，聚集二十多個在野政黨與人民團體，約有數百名民眾參與，並於下午兩點開始，經台北火車站、公園路最後至凱道集合，勞工代表、農民代表、工會、司法改革團體、在野政黨紛紛發表演說。



鄭村棋發言時提到，針對日前“行政院秘書長”張惇涵用美國職棒洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平當例子“實力夠強，敵人就會敬而遠之”說法問到，“台灣是大谷翔平嗎？”台灣是“犧牲打”。1.25兆軍購特別預算是要掏空台灣，因此“在野黨在‘立法院′裡面，一塊錢都不應該通過”。



鄭村棋強調，如果你是中國大陸，和平統一比較好還是武力統一比較好，答案一定是和平統一，“台獨”份子說兩岸衹有一條，就是武統，“這當然是假的”。美國為了對抗中國大陸，製造戰端讓中國大陸崛起受阻，“這是不是美國的最大利益？”



秋鬥團體今年提出四點主張，一、推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補。二、勞工團結維護勞動權益，保障勞工合法休假權利，不裁員、不降勞動條件。三、迅速審議通過外送員權益保障及平台管理專法。四、廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。