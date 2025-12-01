中評關注：英蘇系力挺邱議瑩　高雄初選激戰

蘇貞昌南下高雄替邱議瑩首場鳳山大造勢站台。（邱議瑩辦公室提供） 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩30日下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢。前“行政院長”蘇貞昌現身力挺，邱訴求高雄市長“陳其邁接班人”，英系合作蘇系力挺邱議瑩已成型。加上“正國會”“立委”林岱樺持續被綠營“技巧性”以民調、造勢聲勢減弱遭邊緣化，未來可能形成英蘇陣營對上新系的初選態勢，選戰非常白熱化。



民進黨高雄市長初選有“立委”邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑完成登記，四搶一。許智傑與賴瑞隆同為新系，最後初選整合成一組人馬的可能性高；而林岱樺因涉詐領助理費案，目前民進黨廉政會決定要等到一審判決再處理。



廉政會要等到一審判決有結果，才會對林岱樺有進一步動作，是避免提早處裡林，可能遭到挺林支持者反彈，若未來一審有罪，廉政會進行停權，比較能說服林的支持者，若林最後選擇脫黨參選，綠營支持林岱樺的能量就會減低。



近期一份《上報》民調結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%；賴瑞隆以50.4%領先柯23.1%；許智傑以50%領先柯23.7%；林岱樺以43.3%領先柯19.6%。



綠營4位參與初選的綠委，在這份民調都贏過中國國民黨競爭對手、“立委”柯志恩，林岱樺贏最少者。加上林岱樺30日在高雄林皇宮舉行“大改革、‘護國’市長”女力造勢，似乎支持者沒過去這麼踴躍，林持續被綠營邊緣化的操作，支持者是否提前在黨內初選前做出抉擇，支持者可能流向其他黨內競爭者，是初選後續發展觀察要點。



林岱樺因涉及詐領助理費案，一審判決是否遭判有罪，目前未知數。但支持者難免擔心若初選勝出後，與國民黨對手競爭下，遭判有罪的林，很可能被對手以此成為選舉攻擊目標，綠營支持者對林的支持度若持續遞減，就能看出林支持者在心態上出現變化。在綠營持續邊緣化林岱樺後，林若氣勢持續減弱，支持者流失是可能的發展方向。

