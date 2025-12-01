中評關注：蘇貞昌高雄站台　派系南北呼應

綠委邱議瑩11月30日在鳳山舉辦大造勢，蘇貞昌到場站台。（圖：邱議瑩服務處提供） 中評社高雄12月1日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選打得火熱，4位選將都在周末卯足全力舉辦活動。值得注意的是綠委邱議瑩30日辦5萬人大造勢，29日就有一份有利邱的民調率先公布預熱，加上邱邀前“行政院長”蘇貞昌來幫忙現身站台，為了拉抬邱的聲勢，背後有強烈的派系運作、南北呼應的訊號，預估試探完之後，各方表態會更激烈。



明年高雄市長選舉競爭激烈，民進黨有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩角逐，形成4搶1局面，民進黨高雄市長初選民調將在明年1月12至17日舉行。中國國民黨可望派出藍委柯志恩來角逐。



民進黨初選白熱化，高雄4位綠委選將30日紛紛卯足全力，大造勢、後援會、說明會、掃市場樣樣來。邱議瑩在鳳山舉辦首場大造勢並稱湧入5萬人，林岱樺成立女力後援會拚場，許智傑辦千人規模的市民見面說明會，賴瑞隆連掃市場深入基層。



邱議瑩在鳳山的首場大造勢，強調跨派系，並邀來蘇貞昌到高雄站台，陳水扁也透過影片表態支持。此外29日還有媒體釋出邱議瑩領先的民調，明顯是先替大造勢預熱拉抬聲勢，不僅批美濃大峽谷是造謠抹黑，還強打自己是“陳其邁接班人”的訴求。



林岱樺則是順著民調話題強硬回應這類民調“是花錢做出來的造勢工具”，暗批對手“買民調帶風向”，更點名舊政治最愛用“假民調”操弄輿論，並強調“政客樂此不疲，但人民早就厭倦了”。營造兩女對決態勢，製造拚場話題。



相較邱議瑩與林岱樺對壘激烈，兩位男性初選候選人賴瑞隆與許智傑，則是持續強化地方組織的路線，不願捲入這次民調爭議，避免掉入負面的泥沼，穩定自身的形象與步驟。畢竟邱議瑩是為了選區接連爆出環保議題，亟需拉抬聲勢。



由於29日公布的民調是《上報》委託《雨晴指標》公司進行調查。藍委柯志恩29日率先批評政黨支持度結構顯示的“民進黨佔比偏高”，又點出2022年就是這家公司做出“陳時中大贏蔣萬安”的台北市長民調，柯志恩指完全失準，所以不會參考。



不過從公布有利的民調、到邱議瑩大造勢這一連串的操作下來，加上來幫邱議瑩站台的蘇貞昌女兒蘇巧慧確定代表民進黨參選新北市長，加上民進黨籍高雄市長陳其邁已表態過支持蘇巧慧，更可視為一種更強烈的南北呼應、派系整合訊號。