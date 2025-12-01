杜聖聰：高市早苗踢鐵板　陸取得國際話語權

銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月1日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗日前因涉台言論導致中日關係緊張。銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，高市早苗不但踩到中國大陸的紅線，也踩到歷史地雷，中日僵局雖還未了，但中國大陸已取得國際話語權，讓“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”的歷史詮釋，透過習特通話傳遞到全世界。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任、廣電系副教授、銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，“中央廣播電台”採訪主任。研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



杜聖聰指出，高市早苗涉台言論原本是想強調日本和平“憲法”在2014年“修憲”後已被解禁的“集體自衛權”，但高市早苗卻選在對日抗戰80周年的敏感時刻發言，因此踩到中國大陸的紅線，讓中日所有新仇舊恨被徹底激化，也讓中國大陸認定日本試圖推翻“中日復交三原則”的歷史地雷。



他提到，中國大陸採取包括政治、外交、軍事到經貿的復合式大動作反擊，已明顯讓日本招架不住，逼得高市早苗只好找來美國總統特朗普充當和事佬，想讓中日僵局降溫，但反而卻讓“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”的歷史詮釋傳遞到全世界，也因此讓中國大陸取得國際話語權。