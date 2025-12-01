李永萍：樂見綠提名邱議瑩　柯志恩比較好選

前台北市副市長李永萍。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電／根據《上報》11月29日公布的高雄市長最新對比式民調顯示，民進黨籍“立委”邱議瑩以51.9%領先中國國民黨籍“立委”柯志恩的23.7%；民進黨籍“立委”賴瑞隆以50.4%領先柯志恩的23.1%；民進黨籍“立委”許智傑以50%領先的柯志恩的23.7%；民進黨籍“立委”林岱樺以43.3%領先柯志恩的19.6%。前台北市副市長李永萍11月30日在政論節目表示，民進黨有本事就提名邱議瑩，她很樂見，因為到時柯志恩會比較好選。



李永萍昨日在政論節目《新聞大白話》中表示，新黨台北市議員侯漢廷所講奇幻世界的事情發生了，垃圾山不斷連環爆，爆的地方全都是邱議瑩的選區，現在邱議瑩的民調卻衝到第一名，而且過51%。她私心覺得，民進黨有本事就提名邱議瑩，她很樂見，因為到時候柯志恩比較好選，只要不斷的打垃圾山，垃圾山一爆二爆三爆四爆連環爆，看來還會繼續爆，因為邱議瑩選區很大，到處都在堆積垃圾。



李永萍說，不曉得民進黨初選在自嗨什麼，可是從政治派系的效應來講，值得重視的是，台灣的南部和北部反賴清德的英蘇連線，也就是蔡英文和蘇貞昌的連線，確實有合流的傾向。新北市他們就去支持蘇貞昌的女兒民進黨“立委”蘇巧慧，至於高雄，蘇貞昌要去支持陳其邁同屬的英系邱議瑩，英蘇就此結盟。南北他們交互使用，這是民進黨內部的盤算。



李永萍認為，邱議瑩現在無論如何要為高雄市充滿了垃圾，以及垃圾山代名詞這個毀損名譽的問題，邱議瑩要負全責。