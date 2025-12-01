台官方：20%暫時性關稅已減緩衝擊約五成

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）針對台灣對美關稅衝擊的最新狀況，台“經濟部長”龔明鑫表示，相較於對等關稅原始稅率32%，目前台灣適用20%暫時性關稅，經委託智庫進行估算，若在排除關稅豁免清單及232項目的情況下，對台灣出口、產值、GDP及就業的影響將減緩約五成，對產業及就業之影響已有所緩解。



龔明鑫說，在32%對等關稅下，原預估對台GDP減少0.3%至0.78%，衝擊約3.6萬人工業就業勞工。但在對等關稅率20%情況下，預估對台GDP減少0.1%至0.36%，對工業就業人口衝擊也縮小至1.3萬人至1.8萬人。



龔明鑫強調，目前台美談判已進入最後階段，在進入總結會議前，雙方正在進行文書交換過程，以確定雙方提供之內容。台灣談判團隊積極與美方磋商，台灣盼調降對等關稅稅率且不疊加原稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”、“國發會”主任委員、“行政院”經貿談判辦公室首長、“外交部”及“國安局”等單位首長，就“台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估”進行報告，並備質詢。



龔明鑫在會中報告表示，目前台美談判已進入最後階段，台灣爭取調降對等關稅稅率且不疊加原稅率、爭取232條款關稅優惠待遇，以及以“台灣模式”，透過台美政府之間“G2G”，助企業赴美投資，形成產業聚落。



龔明鑫說，“台灣模式”是由企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，貼近客戶並結合市場，延伸產業實力。此模式並非台灣供應鏈的“移轉”，而是台灣供應鏈的“延伸與擴展”，透過台灣製造優勢能力，結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，將能共同發展台美高科技戰略夥伴關係，鞏固雙方在全球高科技的領導地位，並深化台美經貿關係。