海鯤號問題多拔海軍司令？顧立雄：他是轉任

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台造潛艦海鯤號11月28日完成第五度浮航測試，卻傳出“水密門”並未完成全系統整合測試、五次海測出海都沒有船錨。台“國防部長”顧立雄1日表示，“國內外”專家學者的意見都顯示，錨在一般潛航沒有使用，但我們有設計多種備援手段，不管浮航或接下來要進行潛航時，這些備援手段會確保安全。



至於前海軍司令唐華調任“國防大學”校長，遭外界質疑是否與海鯤艦出現諸多問題有關？顧立雄則否認道，唐華並沒有被拔掉，是轉任，所有人事異動都由賴清德做的決定，他也會與賴清德討論，我們借用唐華的專業才幹，在“國防大學”進行“國防”改革教育的重大任務。



對於海鯤艦傳出因錨機故障，前五次出海都沒有船錨。台船表示，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。



“立法院”“外交及國防委員會”1日邀請台“國防部長”顧立雄報告“軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃”，並備質詢。



顧立雄會前接受媒體訪問，被問及“賴政府”提出新台幣1.25兆“國防”特別預算，欲以此8年打造“台灣之盾”（T-Dome），但該項軍購沒有載台？顧立雄表示，涉及軍購事項，我們有跟美方初步協調，但具體案項等，在美方還沒有知會“國會”前，不對外說明。



顧立雄也說，軍購沒有由上而下的問題，我們還是依照敵情威脅的作戰需求與科技趨勢擬定所需要的軍購，或委製、商製。至於台灣之盾，我們原本一直以來提升整體防空系統的能力，現在要進一步對於任何能夠增加重層攔截網，能有效透過AI輔助整合相關感知系統提高攔截率，這是我們整體防空的目標。凡事有助於整體防空目標能力的達成，相關指管決策系統能夠達到以上要求的事項，都是未來籌購潛在項目。