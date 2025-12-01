江啟臣民調輾壓何欣純　鈕則勳籲藍別辦初選

文化大學廣告系教授鈕則勳呼籲藍營，直接徵召藍委江啟臣參選2026台中市長。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北12月1日電／《CNEWS匯流新聞網》2026年台中市長最新民調顯示，假如是中國國民黨籍“立委”江啟臣對決民進黨籍“立委”何欣純，江啟臣的民調支持度高達43.9%，何欣純則為25%。文化大學廣告系教授鈕則勳11月30日在臉書發文指出，江啟臣已經輾壓對手，藍營不必再辦初選，直接徵召江啟臣，才不會被綠營藉機挑撥，坐收漁翁之利。



該項民調調查對象為台中市民，內容顯示，台中市長盧秀燕滿意度高達62%，雖然政黨支持度國民黨僅27.7%，微幅領先民進黨的25.9%，不過江啟臣的看好度高達52.7%，支持度也有43.9%，大幅領先何欣純的看好度21.5%、支持度25%；該項民調還提到，民眾黨支持者有77.9%看好江啟臣，恐怕也是影響差距的重要原因之一。



國民黨籍“立委”楊瓊瓔11月28日宣布“我準備好了”，要參選台中市長。



鈕則勳指出，江啟臣尚未正式宣布參選，但在支持度與看好度上已遙遙領先對手，形同“史詩級碾壓”，顯示江啟臣確實是藍營普遍認可的人選，已成為外界眼中的定於一尊。鈕則勳認為，國民黨主席與中央應展現決斷力，從中央到地方都應形成共識，選擇適當時機直接徵召，根本不必再辦初選。



鈕則勳說，若採取初選機制，綠營勢必見縫插針、操作藍營內部競爭，甚至藉機挑撥、坐收漁翁之利。江啟臣現任“立法院副院長”，若被迫進入初選，綠營與媒體更會聚焦於是否辭職等相關議題，攪亂藍營節奏，並牽動藍白在“國會”的合作默契。



鈕則勳指出，江啟臣與“立法院長”韓國瑜搭配默契良好，韓負責議事協商，江負責“國會”外交，分工明確、戰力互補，若因初選而讓韓被動面對相關表態，反而會削弱藍營在“國會”的整體戰力。



鈕則勳提到，綠營2022年以內部協調方式徵召蔡其昌，即便何欣純有參選意願，民進黨仍維持副院長高度作為默契，避免外界見縫插針，這也是藍營可借鏡的案例。



鈕則勳認為，以國民黨主席鄭麗文的判斷力與魄力，若能透過協調讓江啟臣形成真正的定於一尊態勢，並在適當時機公布徵召，不僅能展現黨中央的責任感，也能鞏固團結，為選舉布局創造最大利基。