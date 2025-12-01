台向美提台灣模式曝光　投資3重點、5面向

鄭麗君率團已與美方完成5輪實體談判並多次線上磋商。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電／台美關稅談判邁入最後階段，“行政院”經貿談判辦公室向“立法院”提交書面報告指出，談判核心聚焦“台灣模式”下的供應鏈合作，議題涵蓋政府間（G2G）協作、關稅及非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全與商業機會等五大面向。面對232條款架構下的最優惠待遇及適用範疇，台灣正全力爭取對等關稅協商不疊加原MFN稅率，並力求降低關稅影響、阻絕洗產地及“防紅供應鏈”等關鍵承諾。



根據《中時新聞網》報導，“立法院”經濟委員會將於12月1日審查“台美關稅協議談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業影響評估”報告。自美方於4月宣布啟動對等關稅談判以來，鄭麗君率團與美國貿易代表署完成5輪實體談判及多次線上磋商，協商節奏加速，共同推動談判向前。



報告指出，台灣以“根留台灣、布局全球”為總體戰略，提出三大“台灣模式”方案。一是企業依全球布局自主規劃產業投資；二是政府提供信用保證，協助企業取得赴美投資所需金融支持；三則透過台美政府協作，爭取土地、水電基礎建設、簽證便利及法規環境等投資條件，以降低產業赴美成本與風險，協助美國形成產業聚落，並帶動產業群聚效應，打造具韌性的產業鏈。



在五大協商議題上，關稅部分，美方要求各國全面開放市場，台灣則在保障產業利益及糧食安全前提下展開討論。非關稅障礙方面，美方關切美規車、農產品標準、輸入許可制度及技術性法規等議題，台灣則重申以“國民健康”為優先，並強調依科學證據及國際標準尋求政策平衡，不冒進、守底線。