對美軍購口水戰　徐巧芯批綠營比喻不倫不類　

針對民進黨發言人吳崢將軍購比喻成買保險，藍委徐巧芯發表評論。（照：截自徐巧芯直播畫面） 中評社台北12月1日電／賴清德提出將編列上限400億美元（約1.25兆新台幣）追加“國防”預算，中國國民黨籍“立委”徐巧芯質疑增加軍費是否意味著要開戰？民進黨發言人吳崢反問，家裡買保險不會去問“你們家是準備死人喔？”徐巧芯回嗆比喻不倫不類，吳崢的意思是，投入經費之後，武器沒來也沒關係？這樣跟交保護費有什麼兩樣？且保險不理賠，還要繼續跟這家保險公司合作嗎？



徐巧芯30日在直播中反嗆吳崢的比喻不倫不類，甚至失言。因為單純壽險，沒事拿不到錢，往生後受益人才能拿到錢，而軍購是付錢後拿武器防衛自己。所以吳崢的意思是，投入經費之後，武器沒來也沒關係？這樣跟交保護費有什麼兩樣？



徐巧芯認為，更誇張的是，金額配置完全不合哩。軍事常規預算是9500億元，特別預算是1.25兆元，合計佔GDP已經達到4%，也佔總預算超過40%，一家有100元，40元用在軍事採購。



徐巧芯質疑，40元拿去保險，60元家用，這樣有合理嗎？月薪4萬元，等於拿1萬6千元買壽險，剩下2萬4千元才用在教育、健康等生活支出，很多人早就生活困難，沒有家庭會做這樣的事。



對於民進黨發言人吳崢發言，徐巧芯感到非常驚訝，難道民進黨政府的持家規劃就是100元中拿40元軍事採購？60元用在民生？



徐巧芯強調，我們不反對軍購，且也認為增加軍購自我保護是合理的，但是要合理範圍、合理預算。如果只是把軍購比喻成壽險，似乎軍購不是真的要買武器，而只是交保護費。並且買保險需要理賠時，對方都沒有支付，還要繼續跟這家保險公司合作嗎？