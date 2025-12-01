民眾黨發言人李有宜退黨爆裂痕　內鬥上檯面

李有宜。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電／原有意挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的民眾黨發言人李有宜，11月30日以“專注學業”為由宣布退黨，卻又透露“未來也許還會再相見”。外界認為與黨主席黃國昌在此處推區主任周曉芸有關，加上同屬蔡壁如派系的創黨元老朱蕙蓉跟進退黨，昌系、蔡系互鬥鬧上檯面，還等不到跟藍談合作，自家人就先內訌。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌11月30日說在全台議員選區“原則提一人”，被視為“蔡系”的李有宜隨即宣布辭去黨職且退出民眾黨，“全力專注博士班學業。”但被問到畢業後有無機會挑戰2026選舉，以及是否可能回國民黨或其他政黨？李皆表達“不排除任何可能”。



外界解讀，現年35歲的李有宜退黨與內鬥有關，另名主角正是日前合掛黃國昌看板的周曉芸。周曉芸2022年角逐金門縣議員選舉失利，今年3月改任黃國昌服務處三重蘆洲區主任，與板橋區主任林子宇、中和區主任陳怡君、汐止區主任陳語倢被視為“四大金釵”，黨資源偏重昌系人馬，也引來側目。



根據民眾黨規定，若同一選區有超過提名額度的人競爭，先以協調為主，協調未果再比全民調。民眾黨內人士不解地說，李有宜耕耘地方較久，若要跟空降的周曉芸比民調，“李有宜一定會贏”，質疑是蔡系與昌系內鬥再起。而李高調退黨，未來若回歸藍營，又如何與白合作？



同屬蔡系的朱蕙蓉11月30日跟進退黨，直言起心動念的時間點是年初黨主席選舉，認為選贏的黃國昌應要有風度，對仍為同僚的蔡壁如道謝，結果卻是更明顯的打壓，對李有宜也在沒有任何討論之下推派他人參選，感嘆黃的無情無義。