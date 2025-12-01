賴願赴“立院”報告　藍委：多問多答是尊民意

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北12月1日電／民進黨政府提出新台幣1.25兆元防務特別預算，在野黨團邀賴清德赴“立院”報告。國民黨團盼採“多問多答”等類似質詢方式，但民進黨團幹事長鍾佳濱強調“要合憲”，倘若安排類質詢方式，恐侵犯“行政院”職權。中國國民黨籍“立委”李彥秀認為，聽取“立委”建言與回覆，不僅是對民意的尊重，更是賴清德負責任的展現。



賴清德11月29日受訪時表示，若朝野黨團有共識，又符合“憲政程序”，他願意到“國會”就“國政”方針以及“國防”特別預算向人民報告，並且爭取“國會”的支持。



根據《中時新聞網》報導，賴清德宣布將提1.25兆元“國防”特別預算後，國民黨團拋出邀賴到“立院”“國情報告”，但內部對於“國情報告”形式尚未有共識。外傳部分藍委認為可採“多問多答”，由好幾個“立委”一次問，賴一次分別回答，國民黨團將於明日黨團大會決定。



面對國民黨團有意採“多問多答”邀賴清德“國情報告”。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，沒有所謂“類質詢”，因為過去“國會”職權修法“釋憲”案”答案已很清楚，“立委”不能對“總統”行使質詢權。衹有“行政院”能接受“立院”質詢。“總統”若與“國會”詢答，將會侵犯“行政院”權利。



鍾佳濱以擔任“國大代表”經驗為例，提及自己曾聽過李登輝“國情報告”，當時李有聽完代表意見後做回應，但也有過聽完就離開。如今賴清德已表達樂意依照合憲方式到“立院”報告，“合憲依法是主要原則”。至於在野黨有其他的期待，也必須要在該規範之內，不得侵犯到行政權。