瑞幸咖啡將登台　綠委質疑消費個資可能外流

綠委邱議瑩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）推有近3萬家門市的大陸“咖啡一哥”瑞幸咖啡將於12月登台，民進黨“立委”邱議瑩1日質疑瑞幸來台，將來要求消費者使用的APP可能會有資安問題，“經濟部長”龔明鑫表示，會特別注意，也會要求業者必須符合台灣的個資法規定。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”、“國發會”主任委員、“行政院”經貿談判辦公室首長、“外交部”及“國安局”等單位首長，就“台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估”進行報告，並備質詢。



邱議瑩質詢時問及，屬於陸資的瑞幸咖啡來台，沒有向“經濟部”申請，但在台北市南京東路的預定門市已開始徵才，是否透過代理方式來台？龔明鑫對此說“可能是！”



邱議瑩認為，過去有中資轉新加坡資、轉港資，現在是找台灣的公司直接代理，她質疑可能有鑽漏洞的疑慮，尤其瑞幸咖啡另有資安問題，她提及，瑞幸是否會像在美國一樣，強制消費者用App點餐，收集超過買一杯咖啡所需要得到的資訊，但裡面的個資會不會透過雲端流回去（指大陸）？



龔明鑫說，代理商是台灣的企業，要完全符合規定，會要求個資要全留在台灣。



邱議瑩要求“經濟部”與“行政院”資安辦充份掌握相關動向，龔明鑫則連忙允諾說“可以！可以！”