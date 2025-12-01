海鯤號搞“政治海測”？徐巧芯舌戰顧立雄

顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台造潛艦海鯤號11月28日完成第五度浮航測試，卻傳出五次海測都沒有船錨。海軍司令部參謀長、中將邱俊榮1日承認，錨機有些元件做必要更換，12月中回裝。中國國民黨籍“立委”徐巧芯猛批，顧立雄為了避免被抨擊海鯤號11月海測再度跳票，才趕著出去海測。台“國防部長”顧立雄則否認有任何政治性考量。



“立法院外交及國防委員會”1日邀請台“國防部長”顧立雄報告“軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃”，並備質詢。



徐巧芯質詢時問及，當天海鯤號測試時，錨機是否是損壞的？邱俊榮直言，對，當初原廠做測試時，發現有些元件要做必要更換，12月中會回裝，此次海測的目的是高轉速。徐巧芯追問，為何不等調校完成回裝後，再出海測試？邱俊榮解釋道，在潛艦主要動力與備用動力系統都正常的情況下，潛航時並不會用錨，一般用於航進狹窄水域或進出港，錨是減速多元備便的手段。



徐巧芯指出，海鯤號的測試，大家都希望用高標準、高規格，台船的說法，“國防部”未必要買單，“國防部”是要監督台船萬無一失，而不是在幫台船洗地，設備壞掉還要繼續出海測試？上次借潛望鏡，這次缺錨機，下次少什麼沒人知道？每次都丟三落四、少東少西，測試不需要很精準？



顧立雄補充說，安全還是首要的考量，每次出海測試都經過完整逐項評估，我們評估主備動力的系統正常，還有拖船警戒全程支援的情況下，錨機在這次的測試不是必要條件。錨機在調校後回裝，我們會再以浮航的方式測試下錨、起錨功能。



徐巧芯一聽立刻猛批，這樣就很清楚了，12月中錨機才修好回裝，這時趕著出去海測，就是因為海鯤號沒有出去，你上次說的11月海測就要跳票了，你為了避免大家抨擊海鯤號海測再度跳票的結果，就在沒有錨機的情況下，11月趕著出去海測，12月回裝錨機後再做測試。



顧立雄則否認道，他沒想過什麼要趕著在幾月份，他要正式地否認有任何的政治性考量。



徐巧芯不買單這樣的說法，她說，因為錨機壞了，所以還要下次再做回裝後的海測，這不是很簡單的道理嗎？她沒有講這是政治性海測，是已經有船員向媒體爆料了。她在意的是，錨機損壞的情況下海測的安全問題，對於很多在船上測試的人來說不舒服、有沒有錨機，測試數據就是有影響、“國防部”應該用最嚴厲、最嚴謹的方式監督台船，而不是幫台船洗地。