綠委鍾佳濱：支持賴清德依憲報告、不得實詢

綠委鍾佳濱受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）賴清德上周宣布將提出新台幣1.25兆防務特別預算案，在野黨要求賴清德赴“立院”“國情報告”並採即問即答。民進黨“立委”鍾佳濱1日表示，“國情報告”該如何進行，《“憲法”》法庭大法官已作出解釋，不能實質質詢，依法“立院”可對“政院”提出質詢，若背離此邏輯，就是侵犯兩院職權。



鍾佳濱說，民進黨團支持賴清德依憲報告“國是”，並期待朝野理性討論，避免模糊行政與憲政界線，賴清德不會逾越權限，“立法院”也不會放棄監督，這就是合憲的平衡。



“行政院”院會上周已通過該特別條例，送“立法院”審議。中國國民黨與台灣民眾黨堅持賴清德要赴“立法院”報告並接受“即問即答”備質詢。



鍾佳濱1日在“立法院”受訪指出，依“憲法”規範，“行政院”對“立法院”負責，質詢對象為行政部門，而非賴清德。若要求賴清德即問即答，將背離權責分立原則。



另就外界關注“憲法”法庭停擺，民進黨團與民團推動公投廢除《憲訴法》及《選罷法》修法一事。鍾佳濱表示，民進黨樂見公民團體行使直接民權，支持公民參與公共事務，但民進黨不會成為主要發動者，民主代議制度與公民直接行動應並行不悖，我們支持人民依法行使權利。



至於民進黨團提案設置“民主假”，讓投票日及前一日放假1天。鍾佳濱表示，現行《選罷法》與《公投法》已有放假規範，黨團提出“民主投票促進法”構想，目的在於強化民主參與、便利投票，不僅是技術性修法，也是對公民權的尊重與保障。