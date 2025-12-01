龔明鑫：有信心爭取對美關稅降到20%以下

台“經濟部長”龔明鑫與“政務委員”兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）台美關稅談判近尾聲，台對美關稅調降至20%以下且不疊加是否有信心？台“經濟部長”龔明鑫今天在“立法院”答詢時強調，有信心達成，並在“台灣模式”下，為赴美企業爭取最優惠待遇的條件。



由於負責對美談判的“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮在一旁直點頭，民進黨“立委”陳亭妃特別要求楊上台發言留下紀錄，因為衹有點頭沒有紀錄，楊也配合強調有信心。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”、“國發會”主任委員、“行政院”經貿談判辦公室首長、“外交部”及“國安局”等單位首長就“台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估”進行報告，並備質詢。



陳亭妃質詢時說，現在對美談判已進入最後階段，雙方正在進行文書交換過程，所以能釋出訊息風向不多，但她要龔明鑫、楊珍妮表態，對於調降對等關稅不疊加、232優惠待遇、採“台灣模式”投資美國三目標是否有信心達陣？



當時衹有龔明鑫在備詢台，他回答有信心，在位子上的楊珍妮也連連點頭，但陳亭妃特別要求楊也上台發言，以利留下紀錄。



龔明鑫進一步指出，在“台灣模式”下，台美行政團隊雙向溝通，對赴美企業爭取更有利的投資條件，企業貼近客戶又可以賺到錢，更對稅率可以有現行的“20＋N”進一步往下調降且不疊加有信心。



楊珍妮則表示，自4月談判以來，美方肯定台方務實態度，現在是“正面發展”。因我對美貿易逆差是集中在半導體及電子產品，所以對等關稅及232條款一起談，待232條款確定後，關稅也會確定。