何欣純表態戰台中　證實綠營提早佈局拚逆轉

綠委何欣純受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）針對陳水扁預言賴清德將打破“期中魔咒”、2026有望翻轉藍綠版圖，民主進步黨籍“立委”何欣純今日受訪時表示，陳水扁政治判斷獨到，且賴清德確實已指示“提早佈局”縣市長提名。面對中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔、台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍相繼表態參選台中市長，何欣純強調“表態人多是好事”，但市民看重的是政見牛肉，更喊話“唯一的選擇就是何欣純”。



2026台中市長選戰因現任市長盧秀燕屆滿將卸任，成為兵家必爭之地。國民黨方面，“立法院副院長”江啟臣雖呼聲高但保持低調，資深“立委”楊瓊瓔則動作積極，已明確表達爭取意願；民眾黨不分區“立委”麥玉珍亦釋出參選風向，企圖扮演關鍵少數。民進黨部分，陳水扁昨日公開看好賴清德能逆轉局勢，何欣純隨即證實黨中央將改變策略，透過“提早提名、提早整合”來搶佔先機。



針對台中市長選戰可能形成“三腳督”潛在態勢，何欣純指出，民主社會人人有權爭取服務機會，麥玉珍長期深耕新住民議題，對於其表態給予祝福；而國民黨內除了江啟臣，楊瓊瓔也陸續表態。她認為，願意投入服務的人越多越好，但重點在於誰能端出真正有利於台中的“政見牛肉”。



何欣純強調無論對手是誰，她都會按既定節奏前進。她向市民喊話，未來會提出更多具體願景，“最好的選擇就是何欣純，選擇我就對了”。



關於陳水扁預言賴清德將逆轉2026戰局，何欣純回應，陳水扁選戰經驗豐富，對局勢判斷精準。她進一步透露，黨中央目前的戰略確實是“提早佈局”，不只要比對手更早確定人選，更要結合“中央”執政與地方首長提名人。她強調，透過中央與地方合作，一定能讓台灣及台中市變得更好。