反制公投綁大選　吳思瑤：不排除自行提公投

綠委吳思瑤受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）針對藍白聯手修法恢復“公投綁大選”，民主進步黨籍“立委”吳思瑤今日受訪時表示，綠營已研議三層因應策略，除協助民團、反制在野黨操作外，更不排除由民進黨“自行提出公投”，作為對“立院”“違憲”亂政的民主救濟。對於台灣民眾黨籍“立委”黃國昌指控“民主假”阻礙投票，她反擊黃國昌邏輯混亂，警告不在籍投票若無配套，恐重演邊開票邊投票災難。



國民黨與民眾黨日前在“立法院”強勢推動《公民投票法》修正案，意圖恢復“公投綁大選”，引發朝野激烈攻防。民進黨團則提出《強化民主投票促進法》（俗稱民主假）反制，主張投票日放假以提升投票率，卻遭黃國昌批評是“阻礙年輕人投票”。



針對黃國昌批評民進黨推動“民主假”是妨礙年輕人投票，吳思瑤表示，黃國昌顯然未審先判。她指出，制度設計是為了方便不分世代、旅居在外的人民返鄉投票，同時作為投票前的冷靜期，讓選民審慎思考。她質疑黃國昌近期爭議多、邏輯亂了套，“給予投票便利，怎麼會是阻礙年輕人投票？”



吳思瑤強調，“行政院”立場認為不在籍投票需逐步落實，應由公投先行試辦島內移轉投票。她警告，若在相關配套與社會共識不足下驟然上路，加上公投綁大選，選務混亂恐比2018年“邊開票邊投票”更嚴重，甚至侵蝕選舉公正性。