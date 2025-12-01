洪孟楷：明年藍後發先至　批綠推大惡罷2.0

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月1日電(記者 俞敦平)針對2026年縣市長選舉佈局，中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日受訪時表示，國民黨對地方整合充滿信心，將按部就班推出人選，定能“後發先至”。



對於親綠民團發起公投意圖廢止《“憲法”訴訟法》修法，洪孟楷定調這是“大惡罷（大罷免）2.0”的操作，警告執政黨若在背後操弄惡鬥延長賽，台灣人民絕對無法接受。



2026年選戰隨著新北市長侯友宜任期將屆而升溫，民進黨“立委”蘇巧慧動作積極，國民黨內呼聲極高的洪孟楷尚未正式表態，僅強調配合黨中央步調。此外，“立法院”朝野近期針對選制改革僵持不下，綠營推“民主假”，藍白推“不在籍投票”。同時，親綠民團為反制國民黨修訂《“憲法”訴訟法》與《選罷法》，發起公投連署意圖廢法，被藍營視為繼“青鳥行動”罷免潮後的政治攻防延長賽。



針對2026年選舉規劃，洪孟楷指出，雖然目前尚未正式提名，但對黨中央與各縣市黨部有十足信心。他強調，距離選舉還有一段時間，國民黨會持續按既定步調前進，在適當時機推出人選供選民檢視，最終一定會“後發先至”，這也是國民黨2026年團結勝選的唯一路徑。



關於民團發起公投廢止《“憲法”訴訟法》修法，洪孟楷表示，公投是人民權利，但若此舉變成“大惡霸2.0”、甚至是大罷免潮的延長賽，將令人遺憾。他強調，若公投背後有執政黨的影子在操作，淪為政治報復工具，社會大眾絕對不會買單。



在選制攻防方面，洪孟楷質疑民進黨推動“民主假”是為反對而反對。他引用國際經驗指出，先進民主國家多採行不在籍投票，而非強制放假。他澄清，國民黨版不在籍投票僅限“本島異地”，不含海外，完全不存在民進黨聲稱的中共介選問題。他認為，不在籍投票可降低返鄉成本，保障警消醫護權益，與民主假並行不悖，民進黨若以此阻擋改革顯得非常荒謬。