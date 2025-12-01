兆元軍購　藍委：賴應赴“立院”報告錢花哪

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月1日電(記者 俞敦平)針對賴清德日前宣布將編列1.25兆元防務特別預算，中國民黨籍“立委”洪孟楷今日受訪時表示，此案由賴清德親自投書外媒並開記者會宣布，顯見是由賴清德主導，因此賴清德有責任赴“立法院”進行“國情報告”，向人民交代“錢花在哪”。此外，針對“友邦”聖文森大選變天，他也示警“外交部”須精確掌握情資，確保僅存的12個“邦交國”穩固。



賴清德日前拋出震撼彈，宣布將分年編列總額約新台幣1.25兆元的“國防”特別預算，用以採購不對稱戰力與先進武器，並由“總統府”直接對外說明，跳過“行政院”慣例，引發在野黨質疑破壞體制。與此同時，加勒比海“友邦”聖文森及格瑞那丁舉行大選，由反對黨勝出，結束原執政黨24年統治；由於新任總理過去曾有親中言論，外界擔憂恐成外交未爆彈。



洪孟楷指出，“國防”、外交與兩岸屬賴清德權責，此次1.25兆特別預算既由賴清德親自主導，賴清德自然有責任向“立法院”與人民報告採購項目的必要性。他質疑，政府過去編列6600億元採購F-16V等武器，至今延宕未到貨，如今又要加碼1.25兆，政府必須清楚交代預算執行率以及“何時能真的拿到武器”。



對於“國情報告”形式，洪孟楷認為，賴清德願在“憲法”架構下赴“立院”是好的開始，但絕不能淪為“單方面報告”或“總統府記者會翻版”。他強調，黨團堅持必須有“詢問與答覆”的機制，無論是採一問一答或統問統答都可協商，重點是不能讓“立法院”淪為一言堂。



針對聖文森大選結果，洪孟楷提醒“外交部”應有更積極作為。他表示，台灣目前僅剩12個“邦交國”，每一個都至關重要。他呼籲，台灣與“友邦”的情誼不應僅建立在金錢利益上，而是要爭取對方認同“中華民國”的民主法治生活方式，“外交部”必須嚴肅面對新政府上台後的潛在變數。