謝衣鳳追問美關稅調降機率？官員：無法回答

藍委謝衣鳳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）針對對美關稅調降至20%以下且不疊加，台“經濟部長”龔明鑫和“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天在“立法院”答詢時都強調有信心，但中國國民黨籍“立委”謝衣鳳追問，有信心但達成的機率有多少，是“60%？70%？80%？”，謝追問近一分鐘，但楊都表示無法給出這樣的答案。



楊珍妮強調，協定結果符合大家期待的“機率非常非常高”，談判團隊在推動“台灣模式”上有強大的信心，但由於談判仍在溝通中，為尊重美方，必須保持低調，不能擅自公佈內容，待成熟且美方同意後才能逐步釋出訊息。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”、“國發會”主任委員、“行政院”經貿談判辦公室首長、“外交部”及“國安局”等單位首長，就“台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估”進行報告，並備質詢。



朝野“立委”質詢時都關心關稅談判最新進度，龔明鑫表示，台美關稅調降至20%以下且不疊加，皆有信心達成，並在“台灣模式”下，為赴美企業爭取最優惠待遇的條件。



龔明鑫強調，在幾項關鍵目標的爭取上，對於“對等關稅調降”及“爭取不增加原最惠國待遇（MFN）稅率”等目標，他肯定回覆“我們有信心”。至於爭取“232 條款多項關稅優惠”，這是我們努力的目標。



但謝衣鳳質詢時一再追問，既然官方都說有信心讓對美關稅調降，能否給出達成的機率可能是多少？楊珍妮則回說“我們一定會爭取目標，我們有信心”，協定結果符合大家期待的機率非常非常高。



謝衣鳳舉例說，所以機率大概“60%？70%？80%？”，她希望楊珍妮給出一個答案，但追問近一分鐘，楊仍說，她無法這樣回答。