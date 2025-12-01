台經院：製造業景氣燈號續亮低迷黃藍燈

10月製造業景氣燈號。(圖:台經院提供) 中評社台北12月1日電／台灣內部製造業景氣復甦動能持續疲弱，台經院今天公佈10月製造業景氣信號，續亮代表低迷的黃藍燈，信號值為10.56分，較上月的減少1.03分，逼近代表衰退的藍燈（10.5分以下）邊緣。台經院表示，製造業景氣走弱，主要原因在於外銷訂單與生產指數年增率較上月明顯收斂，拖累“原物料投入面”與“需求面”兩大指標表現，加上廠商對未來半年看法不如先前樂觀，導致信號值下滑。



相較之下，台官方的“行政院主計總處”日前公布最新預測，2025年前三季經濟成長率分別達5.54%、7.71%、8.21%，第三季更較原先10月概估值上修0.57個百分點；對第四季的預估成長率也同步調升至7.91%。全年經濟成長率估達7.37%。官方的預測和台經院今天公佈10月製造業景氣信號形成極大落差。



在構成信號值的6項主要項目中，有5項分數減少，“原物料投入面”減少0.50分減幅最大，其次為“需求面”減少0.41分。台經院表示，雖然台股因市場預期美中貿易緊張情勢有望緩解而呈現價量齊揚，但傳統製造業廠商對當月景氣看法明顯轉差 ，加上部分電子機械業廠商對未來半年景氣也更趨於保守，影響了整體製造業景氣信號值。



就個別產業表現觀察，被視為景氣領頭羊的電腦、電子產品及光學製品業，燈號由9月的黃紅燈轉為“持平”的綠燈。台經院指出，儘管受惠於歐美需求增加，出口額創下歷年單月新高，但對日本與中國出口轉呈衰退，加上外銷訂單增幅收斂，影響需求面指標。此外，相關類股漲幅收斂，也拖累經營環境面指標。