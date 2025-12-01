助美培訓半導體工程師換降關稅？台官方否認

左起總談判代表楊珍妮、台“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）台美談判進入最後階段，近日外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國半導體工程師，換取美方降低關稅。“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天在“立法院”答詢時表示，並沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”、“國發會”主任委員、“行政院”經貿談判辦公室首長、“外交部”及“國安局”等單位首長，就“台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估”進行報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”謝衣鳳和鄭正鈐質詢時都關切，台灣是否承諾協助美國訓練半導體勞工換取降低關稅？楊珍妮對此明確表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，這不是在我們談判條件之一。



謝衣鳳追問，美國要求台灣企業赴美投資時，勢必要求須使用當地勞動力，對此“經濟部長”龔明鑫回答，對外投資而言，當然會使用當地勞工，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，以台積電為例，本身也有職能訓練。



“國發會主委”葉俊顯也說，台積電對於人力運用本身會有判斷，但鄭正鈐追問，美方有無要求多少比例用在地員工？葉表示，這部分他不清楚。



楊珍妮則重申，談判細節尚未定案，因此沒辦法對外說明，但對於報導聲稱訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒有談到這些。