綠委問大陸攻台要準備多久？顧立雄尷尬笑

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“立委”王定宇1日在“立法院”質詢時問及，過去評估解放軍武力攻台需約60天至100天準備期，現在縮短到幾天？還是以透過軍演等，已將必要物資放在應對位置？台“國防部長”顧立雄則尷尬地笑說，這有點為難⋯⋯“國防部”情報參謀次長室次長、中將謝日升補充說，委員的提問其實已將“國防部”要回答的都做了提示。



“立法院”“外交及國防委員會”1日邀請台“國防部長”顧立雄報告“軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃”，並備質詢。



王定宇質詢時問及，政府提出新台幣1.25兆元的“國防”特別預算，急迫性與必要性為何？顧立雄回應，考量到中國的軍事實力，及反介入的能力不斷增長，現在無論是灰色地帶襲擾，併同軍事的威脅，已讓我們感受到他們由訓轉演、由演轉戰的預警時間越來越縮短，為了應對當前迫切，我們要具備加速多域拒止的能力，建構多層次的防衛體系。



王定宇說，過去各智庫評估中國籌備武力攻台需要有60天的準備期，因為軍需籌措、物流，都需要時間，且透過衛星就能看到往哪集中，依照現在判斷，解放軍若要武力攻台，從準備到攻擊的時間到底縮短到多短？



顧立雄笑說，這有點為難⋯⋯我們都會根據敵方可能的行動，做好聯合作戰計劃。