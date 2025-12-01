盧秀燕台中屯區秀政績　助攻藍營接班人

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天到台中屯區主持重大建設落成啟用典禮，正巧在民進黨籍台中市長參選人、“立委”何欣純的選區內，盧秀燕秀政績，並在致詞中特別感謝“中央”、地方民意代表支持建設，藍營有意角逐市長的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔也分別派代表出席致意，盧秀燕替黨內潛在接班人助攻的意味濃厚。



台中市政府1日分別在大里區、太平區舉辦“成功國中活動中心暨地下停車場落成典禮”與“太平國民運動中心開幕典禮”，盧秀燕親自主持活動，江啟臣、楊瓊瓔特別派員跨選區出席，積極備戰明年台中市長選舉。



2026台中市長選舉，民進黨方面已確定將提名何欣純角逐，藍營方面尚未定於一尊，楊瓊瓔於11月28日晚間正式宣布參選，江啟臣先已表態有意參選台中市長，但尚未正式宣布，藍營整合步調落後綠營，也讓支持者相對焦慮。



盧秀燕1日親自赴大里、太平區宣布重大建設落成啟用，面對媒體詢問明年市長選舉以及民調議題，不予回應。但在致詞的過程中，特別感謝“中央”、地方民意代表支持建設，同時唱名代表江啟臣、楊瓊瓔的與會代表，秀政績替潛在接班人選助攻。