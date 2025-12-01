高雄市長民調：綠營4戰將僅賴瑞隆贏柯志恩

綠委賴瑞隆。（照片：賴瑞隆臉書） 中評社台北12月1日電／2026高雄市長選舉，民進黨由“立委”賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺4搶1，中國國民黨則以“立委”柯志恩定於一尊。TVBS民調中心1日公布最新民調結果顯示，若由賴瑞隆對決柯志恩，則賴瑞隆42%小幅領先柯志恩40%，差距僅2個百分點；而許智傑、邱議瑩、林岱樺3人則全都落後柯志恩7至10個百分點。



民調指出，若民進黨推出賴瑞隆參選高雄市長，對上國民黨柯志恩，賴瑞隆支持度為 42%，較 9 月上升 1 個百分點；柯志恩則為 40%，小跌1個百分點，但仍有19%受訪者尚未表態。整體來看，賴瑞隆僅以2個百分點些微領先，兩人競爭依舊相當接近。



從年齡分析來看，20至29歲選民中，賴瑞隆獲得最高支持度 56%，比9月增加4個百分點，且明顯高於柯志恩的26%，後者則較前次下滑 7 個百分點。30至39歲選民中，賴瑞隆支持度為44%；40至49歲為 40%，都維持在四成以上，而柯志恩在這兩個年齡層的支持度則接近四成。



在50至59歲及60歲以上的選民中，柯志恩的支持度皆略勝賴瑞隆。不過，50至59歲族群對柯志恩的支持明顯下滑5個百分點至 47%，賴瑞隆則提升6個百分點，由35%增至41%。



若民進黨改由許智傑出馬，對上國民黨柯志月調查相近；許智傑則微降至35%，雙方差距擴大到7個百分點，另有22% 受訪者尚未表態。