高雄冬季旅展連四天　熱情推介北京景點

高雄市旅行公會冬季國際旅展在高雄展覽館1日閉幕，4天展期當中也有安排攤位介紹北京市的景點，並有專業人士介紹導覽。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月1日電（記者 蔣繼平）高雄市旅行公會冬季國際旅展1日在高雄展覽館閉幕，展出4天湧入眾多人潮。雖受限台官方赴陸禁團令限制，但大陸旅遊需求仍然很熱絡，為此，旅展也有安排攤位介紹北京的景點，並從北京邀請專業人士前來導覽介紹，從不同風貌來認識北京，維繫兩岸交流。



高雄市旅行公會冬季國際旅展11月28日到12月1日在高雄展覽館展出，匯集海內外機構、公私部門參展共達400攤的規模，展期從11月28日到12月1日共4天，吸引許多民眾前往。這次旅展也有安排7個攤位來介紹北京市的景點與文化，屬於形象展。



北京是擁有3千餘年建城歷史、860餘年建都史的歷史文化名城。遼、金、元、明、清五個朝代在此定都，從歷史、地理、文化等各方面，旅遊資源都相當豐富。北京面積約1萬6410平方公里，有半個台灣面積那麼大，可安排數天深度旅遊，高雄飛北京依航班約4到7小時不等。



本次網羅了超過50個北京市的景點來做重點介紹，包括：什剎海風景區、恭王府、北京雲居寺、周口店遺址、奧林匹克公園、798藝術區、風箏尋夢文化交流中心、北京野生動物園、明十三陵、居庸關長城、八達嶺長城、潭柘寺等等。



“漫步什剎海，尋味老北京”，什剎海風景區位於北京城二環以內的西北區域，作為北京中軸線世界遺產與京杭大運河北端起點的交匯地，有豐富的文化魅力，傳統文化與現代生活和諧共生，涵蓋恭王府、妙應白塔寺、歷代帝王廟等地表性景點。



也可從國際風尚的風貌來欣賞北京，走訪雙奧場館鳥巢、水立方，結合文創的七九八藝術區、身受時下年輕人喜愛的泡泡瑪特樂園等。野生動物園超高人氣的親子生態，走訪曹氏風箏的非遺技藝，都是高人氣的親子互動體驗。



八達嶺長城號稱天下九塞之一，是居庸關長城的前哨，更是都城北京的重要屏障，歷來是兵家必爭之地。明十三陵，坐落十三陵鎮的天壽山下40平方公里的小盆地，是明朝皇帝的墓葬建築群，距離北京市中心約50公里。可探究輝煌的歷史痕跡。