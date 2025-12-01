高雄冬季旅展　北京文創小物很吸睛

高雄市旅行公會冬季國際旅展11月28日到12月1日在高雄展覽館展出並有攤位介紹北京市景點，結緣的小物書法福字很搶手，快被索取完畢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月1日電（記者 蔣繼平）高雄市旅行公會冬季國際旅展1日在高雄展覽館閉幕，展出4天湧入眾多人潮。這次也有介紹北京景點的攤位，並端出各種文創小物來搶眼球，不僅吸引民眾詢問，也拉近距離增進情感交流，而被譽為中國國粹的書法福字，已送出百份，相當搶手。



高雄市旅行公會冬季國際旅展11月28日到12月1日在高雄展覽館展出，匯集海內外機構、公私部門參展共達400攤的規模，展期共4天，吸引許多民眾前往。這次旅展也有安排7個攤位來介紹北京市的景點與文化，屬形象展，並邀請北京專業人士導覽。



除了網羅超過50個北京市的景點來做重點推介，配合北京當地的歷史文化，也端出各式文創小物來吸引民眾的眼球，部分只送不賣，可說相當搶手。種類眾多譬如：琉璃文創、葫蘆烙畫、剪紙、書籤、冰箱貼、書法福字、集郵冊、杯墊等等。



配合“明十三陵”景點介紹，攤位上也展示了以博物館收藏的“明孝端皇后六龍三鳳冠”與“明孝靖皇后十二龍九鳳冠”為元素所開發的多樣文創商品。不僅在大陸相當火，在欣賞華美閃耀的鳳冠同時，也在傳承中看見傳統文化的絕美風華。



在介紹“北京雲居寺”的攤位上，也是有各種有趣的文創品，譬如結合老手藝葫蘆烙畫作出的葫蘆小吊飾，還有造型書籤內藏用剪紙做成小塔，而特地請書法名家揮毫的“福、祿、壽、喜、和”福字，這幾天也很搶手，尤其福字最受歡迎。



超過千年歷史的著名景點“潭柘寺”，是北京最古老的佛寺，古有龍潭、柘林而得名，攤位上也擺出五福臨門意象的琉璃文創，結合了潭柘寺當地文化元素，利用琉璃燒製技藝所開發的文創產品，展現工藝技術與文創靈感。