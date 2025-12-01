呂秀蓮喊話賴：一味屈從、挑釁　必兵凶戰危

呂秀蓮解讀賴清德“國安”新政策。（照片：呂秀蓮臉書） 中評社台北12月1日電／賴清德上周投書美國華盛頓郵報宣示推動近新台幣1.25兆元“國防”特別預算，打造“台灣之盾”，隨後才在府召開記者會說明，並提出中國大陸訂2027年完成“武統台灣”為目標。對此，呂秀蓮1日在臉書分析，2027年的確是台灣命運關鍵年，可謂內憂加外患，但她提醒，一味屈從A方，挑釁B方，必然兵兇戰危，尤其涉及巨額舉債，密切影響後代子孫安危禍福的重大“國策”。



呂秀蓮指出，第一，以時間推估，賴清德的投書應在“國安會議”之前完成，亦即先向美國人交代，再向台灣人民報告；第二，新“國防”特別預算1.25兆台幣橫跨8年分攤直至2034年，亦即跨越2024及2028年選出的總統。憲法規定總統任期4年，但為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？



呂秀蓮說，第三，2027年確是台灣命運關鍵年，一因中國大陸領導人習近平是否續任必需交出台灣問題的成績單，另方面2028恰為台美大選年，台灣問題對“三國”領導人均具關鍵性，當然更是台灣2330萬台灣人民及後代子孫命運的關鍵。可謂內憂加外患，政黨衝突、統獨對立更使台灣內部紛亂，甚至撕裂。攘外必先安內，敬請賴政府慎謀能斷，切勿輕忽。



第四點，台灣應該發展為人文科技的世界島，而非亞洲的火藥庫或他國的前線戰場。當有心人士在製造“台灣有事”時，賴政府應廣納雅言，普徵天下英才高見，面對內外衝擊積極營謀“台灣無事”的新戰略，告訴白宮：“台灣有事，世界有事。台灣無事，東亞太平！”



呂秀蓮提出第五點為，“和平需要實力，備戰才能避戰”的道理，亟待政府加強宣導。然而“和平需要投資”“戰爭應極力避免”更是民眾殷切的期待；一味屈從A方，挑釁B方，必然兵兇戰危。尤其涉及巨額舉債並密切影響後代子孫安危禍福的重大“國策”，是否應循民主程序，凝聚全民共識，才能同舟共濟？



最後，呂秀蓮更呼籲有識之士，超越黨派利益，發揮台灣的Soft Power與Smart Power，共謀台灣的長治久安，讓台灣成為世界的台灣。