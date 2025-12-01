政黨好感度民調：綠39%藍35%白30%

政黨好感度調查。（圖片：美麗島電子報提供） 中評社台北12月1日電／《美麗島電子報》1日公布11月民調，在政黨好感度方面，39.9%對民進黨有好感，49.9%反感；35.4%對國民黨有好感，49.3%反感；30.7%對民眾黨有好感，49.5%反感。民進黨好感度居首位，反感度三黨不相上下，都是約49%。



經由交叉分析，高屏、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等對民進黨有好感的多於反感，愈年長或學歷愈低民眾對民進黨也相對愈有好感，其餘各群民眾傾向對民進黨反感或態度分歧，尤其是男性、或新北市與桃竹苗及中彰投、或20至59歲、或高中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群皆超過5成對民進黨反感。



至於國民黨好感度結構，基宜花東離島、20至29歲與70歲以上、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，對國民黨好感多於反感；其餘各群民眾，傾向對國民黨反感或態度分歧。尤其男性、台北市、雲嘉南與高屏、30至49歲與60至69歲、國中以下與大學以上學歷、或泛綠民眾等群，超過半數對國民黨反感。



民眾黨好感度結構，僅有基宜、花東、離島、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群，對民眾黨好感多於反感，其餘各群民眾絕大多數明顯反感民眾黨。尤其是女性、台北市、雲嘉南及高屏、或40至49歲與60歲以上、高中以下學歷、或泛綠民眾等群，超過5成對民眾黨反感；中立民眾27%對民眾黨有好感、39.3%反感。



該民調為委託《美麗島電子報》進行，調查規劃由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全台22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間11月24日至11月26日。樣本規模：成功完訪1074人（住宅電話753人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。