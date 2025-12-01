高雄冬季旅展介紹北京　體驗放曹雪芹風箏

高雄市旅行公會冬季國際旅展1日閉幕，這次有設攤介紹北京景點，邀請國家級非遺“曹雪芹風箏”第四代傳承人繆伯剛來現身說法。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月1日電（記者 蔣繼平）高雄市旅行公會冬季國際旅展1日在高雄展覽館閉幕，展出4天湧入眾多人潮。這次透過設攤介紹北京景點，還邀請到國家級非遺“曹雪芹風箏”第四代傳承人繆伯剛現身說法，現場放起風箏讓人驚嘆連連，盼更多人認識這項曹雪芹傳授的技藝。



高雄市旅行公會冬季國際旅展11月28日到12月1日在高雄展覽館展出，匯集海內外機構、公私部門參展共達400攤的規模，展期共4天，吸引許多民眾前往。這次旅展也有安排7個攤位來介紹北京市的景點與文化，屬形象展，並邀請北京專業人士導覽。



為配合介紹北京市的文化技藝“曹氏風箏”，這次也有國家級非遺“曹雪芹風箏”第四代傳承人繆伯剛，來到現場實際進行導覽與介紹，不少民眾把握這難得一對一的機會進行交流。繆伯剛於2013年創辦曹雪芹風箏手工坊，並在北京大觀園設有工作室。



特別的是“現場放風箏”，小風箏約兩個手掌大小，造型是燕子，透過細繩連著一根桿子，單手拿起來甩動，風箏就會配合擺動翅膀，在半空中緩緩滑行降落，一甩一放，旋轉身體並追著風箏繞行，放起風箏有如優雅跳舞，引人矚目。



展示的“沙燕風箏”是北京傳統風箏典型樣式，取自特有的雨燕形態形成“大”字形骨架結構，頭部以平面變形處理，眉梢上挑配以剪刀狀尾部，體型差異有肥燕（象徵男性）、瘦燕（象徵女性）、雛燕（象徵兒童）、比翼燕（象徵夫妻）等。



曹氏風箏因傳承、紀念曹雪芹的風箏技藝與人文傳統而得名，是中國民間風箏藝術四大門派之一，中華民族風箏藝術傳統和習俗的優秀代表。曹氏風箏其製作流程為“扎糊繪放”，合稱“四藝”，工藝獨到，還保存了21首紮制口訣歌訣等。