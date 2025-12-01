賴清德提台灣之盾　陳永康：美商坦承是構想

藍委陳永康質詢台防長顧立雄。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北12月1日電／賴清德宣布2026年至2033年間將編列新台幣1兆2500億元與美國等合作打造“台灣之盾”防衛計劃。中國國民黨籍“立委”陳永康今天表示，“主導IBCS（整合式指管計劃）的美商諾格曾來“立法院”拜會，我們討論過這些東西”，但事涉軍種武器整合與中科院自造武器技術規範的專利權問題，美商也向他坦承這只是構想，還要共同努力。



“立法院”“外交及國防委員會”1日邀請台“國防部長”顧立雄報告“軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃”，並備質詢。



台軍方正在跟美國在台協會（AIT）合作，研擬9項對美軍購要價書，其中涵蓋賴清德所提“台灣之盾”所需首批對美採購第4套具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛國者3型飛彈等。對此，“國防部長”顧立雄並未證實，只說凡是有助整體防空目標能力的達成，相關的指管決策系統，都是未來籌獲潛在項目。



陳永康質詢時表示，軍方整體作戰共同圖像，必須含括C5ISRT（指管、通信、電腦、網路、情報、監視、偵察、與定位），其中的T（定位）非常重要，陸軍的海馬斯與海軍的岸置魚叉，射程相近，面對來襲目標誰來授權哪一個彈種攔截？衡山指揮所內仍有要有完整授權，逐步授權後到某階段分配下去。



陳永康說，此事也涉及跨軍種武器整合，兩個介面不一樣，若美商要介入提供建構台灣之盾，“中科院許多技術規範都是要掏出去的”，這涉及到台灣的專利權。而在軍購特別預算分配規劃中，也未含括反潛等水下戰力，台灣之盾不能只對付水面以上的目標。



顧立雄回應表示，防空的台灣之盾著重在指管的部分，要讓整個指管決策或應感器到攔截器的階段，須導入AI輔助，具有整合性。整合性愈高，火力協調分配愈精確，實施有效攔截，提高成功率，這是防空部分。至陳永康所提C5ISRT共同作戰圖像部分，其中也含括情報與後勤圖像形成，包括空中、地面與水下防衛作戰能力的提升，還需要更大的努力。



陳永康也詢問，1.25兆的“國防”預算中，“國防”自主比例多少應說明清楚，教育經費也沒有顯著增加，但“國軍”要接收美軍先進裝備，可陸海空相關的教材沒有更新，需要儘速調整。他說，台大、政大與陽交大都有榮譽講座教授的彈性，“國防大學”應該放寬特聘教官的招聘，以強化相關訓練，不是用現階軍職人員擔任教職。